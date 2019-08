Brandenburg Zum Tag des offenen Denkmals, der am kommenden Sontag, 8. September, begangen wird, lädt der Verein "Historischer Hafen Brandenburg" in seinem Hafen zur zur Besichtigung historischer Schiffe ein. "Wir wollen auf diesem Weg mithelfen, die Erinnerung an die Wiemannwerft und die Volkswerft und ihre großartigen Erzeugnisse wachzuhalten", so der Vereinsvorsitzende Wolfgang Unger.

Möglich sind die Besichtigungen von 11 bis 16 Uhr. Bei Kaffee und Kuchen, Wurst vom Grill und kühlen Getränken werden die Besucher mit der Geschichte dieses ehemaligen Großbetriebes vertraut gemacht. Die Schiffe "LUISE" (Baujahr 1910), "LINA MARIE" (Baujahr 1901) sowie das Reusenboot "Aali" stehen an diesem Tag im Hafen zudem für Kurzfahrten auf den Stadtgewässern bereit. Der Verein freut sich auf eine rege Teilnahme.