Cannabisgeruch verriet Besitzer - Freund attackiert Polizisten

Heiko Schmidt

Brandenburg Am Montagabend nahmen Beamte im Zuge ihrer Streifentätigkeit in der Neuendorfer Straße starken Cannabisgeruch bei einem 21-Jährigen wahr. Polizeisprecher Heiko Schmidt schildert: "Der Brandenburger gab an, nur eine kleine Menge Cannabis dabeizuhaben, was seiner Argumentation nach straffrei wäre." Die Polizisten klärten ihn daraufhin auf, dass das nicht der Fall ist und forderten die Herausgabe der Drogen, um sie sicherzustellen und eine Strafanzeige zu fertigen. Dem kam der 21-Jährige nach.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Person wurden zwar keine weiteren Drogen gefunden, sein 29-jähriger Begleiter wurde jedoch immer unruhiger und wollte auf einen der Polizisten zugehen. Dieser forderte ihn deshalb auf, Abstand zu halten.

Daraufhin schrie der Mann umher und schlug mit einer gefüllten Einkaufstasche auf den Streifenwagen ein. Beiden Polizisten konnten ihn mit einfacher, körperlicher Gewalt zu Boden drücken und ihm Handschellen anlegen. Anschließend wurde nach seinen Ausweis verlangt, welche er jedoch nicht dabei hatte. Auch währenddessen beleidigte er die Polizisten und drohte ihnen.

Zur Identitätsfeststellung nahmen die Beamten den Mann deshalb in Polizeigewahrsam. Sein Freund brachte dann die nötigen Papiere vorbei. Nachdem der 29-Jährige sich beruhigt hatte und die Anzeigenaufnahme wegen Widerstands, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte geschrieben war, wurde auch er entlassen.