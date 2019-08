Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Der Volkschor Brandenburg feiert in diesem Jahr sein 145-jähriges Bestehen. Damit zählt der Chor zu einem der ältesten in Brandenburg. Ein Grund zu feiern, weshalb der Volkschor am Samstag, 28. September, ab 15 Uhr zum großen Jubiläumskonzert samt Festprogramm ins Interkulturelle Zentrum an der Gotthardtkirche (8 Euro) einlädt.

Die Proben der aktuell 30 Sängerinnen und Sänger dafür starten am Montag, 2. August, im Bürgerhaus Hohenstücken und finden immer montags von 18-20 Uhr statt. Vor allem Männer sind dabei als neue Bewerber herzlich gern gesehen, denn der Chor möchte sein Stimmrepertoire gern ausbauen.

Gesungen werden alte und neue Volkslieder, Lieder anderer Nationalitäten und wunderschöne Lieder mit Text- und Melodiegestaltung des Chorleiters Hans Förster.