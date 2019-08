Blitzeinschlag: Wohnhaus in Mallnow in Brand - 51 Feuerwehrleute im Einsatz

Doris Steinkraus

Mallnow (MOZ) Durch einen Blitzeinschlag kam es am Dienstagabend zu einem Wohnhausbrand in Mallnow. Um 20.30 Uhr wurde der Alarm ausgelöst. Einsatzleiter war Dako Kaap von der Feuerwehr Treplin.

Es rückten Kräfte aus Mallnow, Treplin, Seelow und Lebus an. Der Blitz hatte ins Dach eingeschlagen. "Da wir nicht durch die Treppe aufs Dach kamen, sind die Einsatzkräfte über die Drehleiter der Seelower Wehr von außen an den Brandherd vorgerückt", so Kapp. 51 Feuerwehrleute, zum Teil mit Atemschutzgeräten, waren vor Ort, hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Mit einer Wärmebildkamera wurde alles kontrolliert, um mögliche Glutnester aufzuspüren. Das Haus ist derzeit nicht bewohnt. Der Energieversorger klemmte die Leitung ab, wodurch die gesamte Straße kurzzeitig ohne Strom blieb. Am Donnerstagmorgen kontrollierten Mitglieder der Feuerwehr Mallnow noch einmal das Brandhaus.