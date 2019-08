Brandenburger Orgelnacht

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Bereits zum 23. Mal findet die Brandenburger Sommer-Orgel-Nacht statt. Gewöhnlich in St. Katharinen beheimatet, wird sie wegen der dortigen Orgelbauarbeiten in diesem Jahr in der St. Gotthardtkirche erklingen.

Am Freitag, 30. August, um 19.30 Uhr beginnt das erste Konzert. KMD Fred Litwinski spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Joseph Rheinberger u.a. Nach einer Pause, in der Getränke, ein Imbiss, aber auch eine Orgelführung angeboten werden.

Um 21.15 Uhr beginnt dann der zweite Teil: Schauspieler Harald Arnold wird zwischen den einzelnen Orgelwerken (hier Musik von Arvo Pärt, Denis Bédard, Andreas Willscher u.a.) aus Werken der Weltliteratur lesen.

Der Verein zur Förderung der Kirchenmusik in Brandenburg an der Havel und der Eine Welt Laden gestalten diesen Abend mit.

Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich.