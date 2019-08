Radtour zum Friedenstag

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Anlässlich des Kriegsbeginns am 1. September vor 80 Jahren lädt die Linke Oberhavel zu Sonntag zur Friedensfahrt ein. Die traditionelle Radtour beginnt um 16 Uhr am Bahnhof Oranienburg. Bei der Tour durch die Stadt geht es an Orte der Erinnerung. Eingeladen seien ausdrücklich auch Nicht-Mitglieder der Partei.

Die Linke fordert anlässlich des Friedenstags den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag, ein Verbot von Rüstungsexporten und eine "konsequente Orientierung auf zivile Konfliktlösungen".

Linke-Chef Enrico Geißler sagte, der Frieden sei gefährdet wie selten zuvor, unter anderem deshalb, weil der Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme nach der Kündigung durch die USA im August endgültig ausgelaufen sei. Ein neues atomares Wettrüsten drohe. Eine Bedrohung sieht er auch in der wachsenden Popularität der AfD. "Ausgerechnet am 1. September könnte eine faschistische Partei in Brandenburg stärkste Partei werden", sagte Geißler.