Trödelmarkt für den guten Zweck

Henno Stapperfenne

Brandenburg Mitarbeiter des AH Vereins gestalten am Freitag, 30. August, von 9-17 Uhrin der Hauptstraße, Ecke Steinstraße einen Trödel- und Spendenmarkt zugunsten des Obdachlosenhauses. Dabei ist es erstmals auch möglich, eine Aktie am Obdachlosenhaus zu erwerben. Bei dieser Aktie geht es nicht um eine Geldanlage, sondern die Investition in einen guten Zweck: ein ordentliches und sicheres Zuhause auf Zeit für obdachlose Menschen. Die Bewohnerzimmer in dem derzeitigen alten DDR-Bau benötigen eine umfassende Sanierung. Jede kleine Unterstützung hilft also.