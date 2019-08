Trickbetrüger in Rathenow und Brandenburg unterwegs

Alexandra Gebhardt

Rathenow (MOZ) Mehrere Personen sprachen am Dienstagmittwoch auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Zuständigkeitsbereich des Polizeirevieres Rathenow Personen an. Die Tatverdächtigen hielten den Bürgern Klemmbretter mit handschriftlich vorgefertigten Listen vor und verwickelten sie in Gespräche. Als diese ihre Geldbörse für die Zahlung einer Spende in der Hand hielten, nutzten die Täter die Gelegenheit und entwendeten Geldscheine aus der Börse oder das gesamte Portemonnaie. Anschließend flüchteten diese vom Ort.

Ein aufmerksamer Bürger hatte die Gruppe, die mit einem grauen Pkw BMW mit bulgarischen Kennzeichen unterwegs war, vor dem dortigen Einkaufsmarkt gesehen und die Polizei verständigt. Aufgrund übereinstimmender Merkmale der Personenbeschreibungen und des bekannt gemachten Kennzeichens konnten die Tatverdächtigen in Rathenow gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Mehrere Meldungen der gleichen Art mit Beobachtungen des selben Pkws gingen bereits vergangenen Mittwoch aus Brandenburg bei der Polizei ein.

Ob die Täter auch in anderen Städten derartig agiert haben, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.