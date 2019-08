Hennigsdorfs innovativer Speicher fürs Fernwärmenetz

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Mit dem Bau eines Netzpufferspeichers gehen die Hennigsdorfer Stadtwerke einen weiteren Schritt auf dem Weg, das Fernwärmenetz bis 2026 vollständig auf regenerative Energien umzustellen. Der innovative Wärmespeicher, der auf dem Areal des Heizwerks am Busbahnhof entsteht, soll Mitte 2020 ans Netz gehen. Das 18 Meter hohe Bauwerk soll mit Warmwasser aus dem Fernwärmenetz gespeist werden und wird darin mit Hilfe von überschüssig produziertem Strom aus regenerativen Quellen warm gehalten. So haben die Stadtwerke für die Spitzenzeiten in der Versorgung – etwa morgens und abends – eine Warmwasserreserve, die sie problemlos ins Netz einspeisen können.

Das am Mittwoch vorgestellte Projekt – die Bauarbeiten haben bereits begonnen – ist der erste von drei Bausteinen, mit denen die Stadtwerke ihre Wärmeproduktion komplett auf alternative Energiequellen umstellen wollen. In spätestens drei Jahren soll ein zweiter Speicher auf der ehemaligen Schlackehalde des Stahlwerks entstehen. Geplant ist an diesem Standort, dass bei Riva entstehende industrielle Abwärme zur Wärmeproduktion genutzt wird. Außerdem plant der kommunale Energieversorger, etwa Mitte der 2020er Jahre auf insgesamt 23 000 Quadratmetern – das entspricht etwa drei Fußballfeldern – Solarkollektoren aufzustellen. Eine dafür vorgesehene Fläche ist die am Biomasse-Heizkraftwerk.