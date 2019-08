MOZ

Britz (MOZ) Am Dienstagmittag wurde die Polizei zu einem Unfall in die Eberswalder Straße gerufen. Dort war ein Schulkind auf seinem Fahrrad von einem Auto erfasst worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte das Mädchen die Fahrbahn queren und übersah dabei wohl den nahenden Subaru. Bei der Kollision stürzte das Kind und erlitt einen Schock. Rettungskräfte brachten es in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Kriminalisten ermitteln nun zum genauen Unfallhergang.