MOZ

Bernau (MOZ) Vermutlich in der Nacht zum Dienstag haben sich Unbekannte an einem Baufahrzeug zu schaffen gemacht, dass am Schönfelder Weg abgestellt war. Die Täter zapften aus dem Treibstofftank des Fahrzeugs mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff ab und verschwanden.