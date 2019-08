Künstler-Duo provoziert mit bissigen Texten

Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Wer bitte mischt Chansons mit elektronischer Musik, Jazz oder Rock? Thomas Pigor und Benedikt Eichhorn wagen es seit 20 Jahren, ihr Publikum mit unterschiedlichsten stilistischen Mitteln zu verzaubern. Ihr Salon Hip-Hop ist preisgekrönt. Bereits zum zweiten Mal werden sie zu Gast in der Kulturfabrik Fürstenwalde sein. Ein Gespräch mit Thomas Pigor über den richtigen Kniff auf der Bühne und bitternötige Ironie im aktuellen Programm: Volumen 9.

Herr Pigor, Sie beide spielen auf der Bühne, sind aber auch im Radio zu hören – welche Reichweite ist Ihnen am liebsten?

Eine möglichst große natürlich. Es ist ein Privileg, dass das Publikum zwei Stunden lang dasitzt und aufmerksam zuhört. Bis Dezember 2018 habe ich acht Jahre lang jeden Monat ein Lied fürs Radio geschrieben: Die Chansons des Monats wurden bei SWR 2 und Deutschlandfunk gesendet. Zum Beispiel haben wir für unser neues Programm "Iiiiih, ein SUV" rausgeholt. Jahrelang war er vorher nur im Internet zu hören, jetzt spielen wir ihn auf der Bühne.

Was bedeutet "Volumen 9"?

Wir haben Nummern-Programme. Das erspart uns Titel-Diskussionen. Das jetzige Format ist das Leiseste: Piano und Gesang, von Salon Hip-Hop bis hin zu Jazzelementen, Stil-Parodien und Kabarett-Chanson. Wir hatten schon verschiedene Lautstärkegrade auf der Bühne: elektronische Musik und Chanson gemischt, in "Volumen 7" haben Jazzschlagzeug und Tuba den Lautstärkeregler erheblich nach oben geschoben. Zum Neujahrskonzert in Berlin werden wir zu fünft auf der Bühne sein mit Schlagzeug, E-Gitarre und Bass.

Sie treten deutschlandweit auf – wer hat Sie nach Brandenburg geführt?

Wir fahren kreuz und quer durch die Republik, auch in kleinere Orte. Es kommt darauf an, wer uns einlädt. Fürstenwalde war schon einmal sehr schön und ist sowieso total attraktiv, weil wir nach dem Auftritt nach Hause fahren können.

Und wie ist das Brandenburger Publikum so?

Die Brandenburger haben immer den Blick zur Hauptstadt. Mit speziellen Themen wie "Baut den Palast der Republik wieder auf!" können Schweizer natürlich nichts anfangen. Es hängt vom Spielort ab, wer uns besucht. Das Kulturfabrikpublikum war freundlich, gut aussehend und gut erzogen. Da habe ich zu Eichhorn gesagt: "Benedikt, da müssen wir unbedingt noch einmal hinfahren."

Bekommen Sie von Besuchern Ihrer Konzerte auch Anregungen?

Ja, das passiert schon. Wobei die Trefferquote meistens sehr gering ist. Mir geht es eher darum, einen pfiffigen Zugang zu einem Thema zu finden, auf den noch niemand vorher gekommen ist – ein Thema neu beleuchten, überraschen. Wir wollen unserem Publikum ja nicht erzählen, was es schon weiß oder worüber wir uns einig sind. Man muss irgendeinen spannenden Kniff finden. Es gibt aber auch Gags, die mir von Zuschauern geschenkt wurden. Ich denke jedes Mal daran, wenn ich die auf der Bühne präsentiere.

Wird man mit dem Blick auf das aktuelle Zeitgeschehen auf der Bühne zwangsläufig komisch?

Es gibt doch viele Singer-Song-Writer, die aktuell erfolgreich sind und gar kein komisches Anliegen haben. Diese Art zu singen war vor zehn bis 15 Jahren undenkbar. Mein persönlicher Ansatz ist allerdings immer Satire. Es ist mir noch nie leicht gefallen nur ernst, poetisch oder romantisch zu sein. Benedikt Eichhorn und ich sind auch recht aktiv im Musik-Theater. Meine Kitschgrenze ist sehr niedrig. Meistens packe ich doch einen ironischen Kniff mit rein.

Wie wählen Sie Ihre Themen aus?

Durch 100 produzierte Chansons des Monats zu aktuellen Themen haben wir einen viel höheren politischen Anteil, als es in den früheren Programmen der Fall war. Es ist zur Zeit aber auch bitter nötig. Manchmal stellt man auch fest, dass ein Thema zu oft auf der Bühne war. Unser Flughafensong von 2012, "Berlin Airport", war sehr erfolgreich. Aber das Thema ist auf den Kabarettbühnen durch.

Probieren sich Pigor und Eichhorn in Zukunft weiter aus?

Benedikt Eichhorn bringt Ende Oktober ein Zombie-Musical heraus. Ich bin auch ständig am Song-Schreiben und habe im Januar in München bei einer großen Revue-Operette das Textbuch verfasst sowie mitkomponiert: "Drei Männer im Schnee", eine Erich Kästner-Bearbeitung, die sehr erfolgreich war. Wir werden auf jeden Fall weiter zusammen als Duo auftreten und neue Songs schreiben. Der Gruppenname "Pigor singt, Benedikt Eichhorn muss begleiten" erzählt viel über unser Verhältnis zueinander. Ich bin der herrische Sänger und Benedikt Eichhorn ist der immer gut gelaunte Pianist, der sich viel gefallen lässt. Es ist so, dass wir uns immer stark verändert haben. Über 20 Jahre lang muss man verschiedene Farben bringen.

"Pigor singt – Benedikt Eichhorn muss begleiten" sind am 7. September, 19 Uhr, mit "Volumen 9" in der Fürstenwalder Kulturfabrik zu sehen. Karten kosten 21,40 Euro, zuzüglich VVK-Gebühr – erhältlich über Tel.: 03361 2288 oder www.kulturfabrik-fuerstenwalde.de.