Ein EDEKA-Markt für die Eigene Scholle

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Im Laufe der Jahre ist aus der kleinen Eigenen Scholle ein großer Stadtteil geworden. Das stadtnahe Wohnen im Grünen hat die Einwohnerzahl von 1.297 (1990) auf aktuell 3.930 wachsen lassen. Die Infrastruktur konnte nicht immer Schritt halten, insbesondere die wortortnahe Versorgung wird immer wieder beklagt. Ein Discounter genüge nicht. Doch weiteres Interesse war nicht in Sicht. Indes scheint EDEKA die Stadt immer mehr zu mögen und hat während der Vorbereitungen für das EDEKA-Center in der Neuendorfer Straße, sich auf der "Scholle" umgeschaut, einige Grundstücke erworben, die zusammengenommen ausreichend Platz für einen EDEKA-Markt bieten. An der Ziesarer Landstraße, nahe Wittstocker Gäßchen. Das erforderliche Bebauungsplanverfahren soll noch im Herbst 2019 eingeleitet werden. Erste Vorabstimmungen mit genehmigungsrelevanten Fachgruppen haben bereits stattgefunden.

"Die wohnortnahe Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs ist eine wesentliche Aufgabe der Kommune zur Daseinsvorsorge. Ziel ist es, die Nahversorgung gesamtstädtisch sicher zu stellen, auch wenn die letztendliche Standortentscheidung natürlich von den Unternehmen selbst getroffen wird. Auf der ‚Eigenen Scholle‘ war starker Handlungsbedarf. Mit der Ansiedlung des EDEKA-Vollsortimenters stärken wir die Nahversorgung für das gesamte Wohngebiet samt Wilhelmsdorf, aber auch für die Nutzer der zahlreichen Erholungsgrundstücke", freut sich Oberbürgermeister Steffen Scheller.

Markus Schwer von der EDEKA-MIHA Immobilien Service GmbH Minden erklärt: "Wir freuen uns sehr, dass wir an der Ziesarer Landstraße einen neuen EDEKA-Markt mit rund 1.600 qm Verkaufsfläche im Eigentum realisieren können. Wir möchten den Kunden im Stadtteil, ähnlich wie an der Gördenallee, eine qualitative Nahversorgung mit einem modernen Verbrauchermarkt bieten. Dies ist jetzt auch Dank der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Behörden möglich."