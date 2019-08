Beeskow zahlt Straßenausbaubeiträge zurück

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Stadt Beeskow zahlt aktuell bereits entrichtete Straßenausbaubeiträge an Anlieger in der Neuen Heimat in Kohlsdorf, in der Bornower Feldstraße und in der Ostvorstadt zurück. Alle drei Baumaßnahmen fallen unter die Stichtagsregelung 1. Januar 2019. Für alle Baumaßnahmen, die zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen waren, so hat es der Landtag im Juni beschlossen, dürfen von den Kommunen keine Ausbaubeiträge von den Grundstückseigentümern mehr verlangt werden.

Dass überhaupt schon für den Straßenausbau gezahlt wurde, liegt an den vielen Ablösevereinbarungen, die die Stadt mit den Anwohnern geschlossen hat. Mit diesen Vereinbarungen erhielten die Anwohner mit Baubeginn schon Sicherheit über die Höhe der an die Kommune zu zahlenden Summe, konnten bei Kostenüberschreitungen nicht zusätzlich zur Kasse gebeten werden. Kämmerer Steffen Schulze erklärte auf Nachfrage, dass man zunächst alle betroffenen Bürger angeschrieben und aufgefordert habe, vereinbarte Ratenzahlungen einzustellen. Zudem sei jeder gebeten worden, bereits an die Stadt geleistete Zahlungen anzuzeigen. Diese Summen würden in den kommenden Tagen zurückgezahlt.

Die Stadt selbst wird die daraus zusätzlich entstandenen Kosten für die Kommune beim Land geltend machen. Dort rechnet man für dieses Jahr mit einem zusätzlichen Finanzbedarf von bis zu 50 Millionen Euro.gar