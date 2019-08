Zwei Repräsentantinnen für Premnitz

Manuela Bohm

Premnitz/Paaren (MOZ) Das Kreiserntefest startet am Sonntag, 1. September um 10.00 Uhr in Paaren/Glien. Der Ort in der Gemeinde Schönwalde/Glien steht als ein Beispiel der landwirtschaftlichen Prägung des Landkreis Havellandes. Ganz anders sieht es mit dem Ort aus, der in diesem Jahr das Kreiserntefest mitgestaltet.

"Wir haben die Kommunen des Westhavellandes angefragt, wir wollten, das Kreiserntefest mit einer Stadt oder Gemeinde aus der westlichen Havelregion gemeinsam feiern und gestalten", sagt Ute Lagodka, Geschäftsführerin des MAFZ Erlebnisparks in Paaren/Glien. Zum kleinen Jubiläum - dem 10. Kreiserntefest sprang 2018 der Ort Paaren ein. Für das 11. Kreiserntefest konnte Premnitz mit seinen Ortsteilen begeistert werden. Ackerflächen, Wald und viel Wasser mit sicher auch Fisch darin sind in der Gemarkung der Industriestadt zwar zu finden. Sie definiert sich allerdings nicht darüber, sondern als Stadt voller Energie

Dennoch: Die Bewerberinnen für den Posten der Kreiserntekönigin sollten zum Einen aus Premnitz kommen und mussten zum Anderen einen Test mit Fragen rund um die Landwirtschaft bestehen. Für Inka Fähling wird dieser sicher kaum ein Problem gewesen sein. Aufgewachsen in Buckow bei Großwudicke ist sie in ihrer Kleinsparte in Premnitz aktiv und entspannt sich beim Gärtnern. Übrigens in Premnitz und Ortsteilen gibt es elf Kleingartensparten, die nach Aussagen des Bürgermeisters Ralf Tebling auch von auswärts sehr nachgefragt seien.

Inka Fähling wird die erste Havelländer Landbotin und als solche das Havelland mit seinem Kreisbauernverband und den Landfrauen repräsentieren. Daher trägt sie bei repräsentativen Auftritten eine Tracht, die jener der Landfrauen aus der Umgebung Rathenows nachempfunden ist, mit weißer Bluse, schwarzer West, schwarzem Rock und grüner Schürze. Auf dem Haupt trägt sie eine Kape. Sie habe so geschwärmt für ihre Heimatstadt und das Havelland, dass die Jury, in der Vertreter der Stadt Premnitz und des Kreisbauernverbandes sitzen, begeistert von ihr waren. "Es gibt ganz viel hier", sagt Fähling. Sie meint die Havel, Natur und Ruhe. "Wir wohnen, wo andere Urlaub machen - umgeben von Wäldern, Wiesen und Wasser", so die gelernte Augenoptikerin.

"Wir hatten neben der Erntekönigin auch einen König gesucht", erinnert Bürgermeister Ralf Tebling. Doch männliche Bewerber gab es nicht. Zwei Repräsentanten seien von Premnitz gewollt - und so kam es, die Landbotin wurde ins Leben gerufen. Inka Fähling zur Seite steht die 18-jährige Lea Worf, die beim Kreiserntefest zur 11. Erntekönigin des Havellandes gekürt wird. "Sie ist die erste Erntekönigin mit Personal", scherzt Tebling. Worf zeigt sich darüber begeistert: "Gerade weil ich nicht so im landwirtschaftlichen Bereich involviert bin, ist es schön jemanden an meiner Seite zu haben, die mich unterstützt und von der ich lernen kann." Lea Worf ist in Premnitz verwurzelt. Nach der Schule nutzte sie das Angebot der Sozialschule "Sophie Scholl" und schloss in diesem Sommer die Ausbildung zur Sozialassistentin ab. Dieser Abschluss ist notwendig, um eine Erzieherausbildung beginnen zu können, die Worf nun angeht. Zudem ist sie in der Leichtathletik als Trainerin aktiv.

Die beiden Premnitzerinnen werden am Sonntag von weiteren kleinen und großen Vertretern der Stadt begleitet. Jungen und Mädchen der Kita Flax und Krümel gestalten einen Teil des Kulturprogramms, musikalisch werden die Gäste des Kreiserntefestes vom Spielmannzug, den Premnitzer Blasorchester und Joe Harper unterhalten. Einen Ernteumzug mit zahlreichen Wagen und Teilnehmern, alte und moderne Landtechnik sowie die Attraktion des Erlebnisparks - viel zu schauen, staunen und ausprobieren wird von 10.00 Uhr bis zum späten Nachmittag geboten.