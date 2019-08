Simone Weber

Rathenow Nach erstem Superheldenfest und dem ersten Havelländer Parkfest im vergangenen Jahr heißt es an diesem Samstag, 31. August, "Parkfest meets Superhelden". Von 11.00 bis 18.00 Uhr lädt der Optikpark zu einem gemeinsamen bunten Fest mit den Stinknormalen Superhelden und vielen Initiativen des gesamten Havellandes im Rahmen der Interkulturellen Woche, unter dem Motto "Zusammen leben – Zusammen wachsen" ein.

Gemeinsam mit dem Grünen Klassenzimmer des Optikparks fordern die Superhelden die Gäste zwischen Eichendreieck und Weißer Bühne heraus: "Jeder kann ein Superheld sein!" Dies können, vor allem die jungen Gäste – gern auch als ihr persönlicher Superheld kostümiert – unter Beweis stellen. An einem der Stände kann man sich auch noch im entsprechenden Superheldenlook schminken lassen. Auf die kleinen Superhelden warten Aktionen wie ein Geschicklichkeitsparcours, bei dem Teamfähigkeit gefragt ist. Zu den lustigen Spielen gehören auch Superheldenmemory, Wattebauschpusten oder Tischtennisballweitwurf.

Beim "Parkfest meets Superhelden" gibt es nicht nur Spiele und Mitmachaktionen für die jüngsten Besucher. Verschiedene Initiativen aus dem gesamten Havelland stellen sich und ihre Kultur vor. Es gibt abwechslungsreiche künstlerische Darbietungen und kulinarische Kostproben aus Syrien, Afghanistan, Gambia, Sri Lanka oder der Ukraine. Über 30 Aktionsteams sind mit dabei. Auch erlebt man die Vielfalt der Religionen. Die Buddhistische Klosterschule aus Päwesin, die Muslimische und die Evangelische Gemeinden stellen sich vor.

Das Bühnenprogramm auf der Weißen Bühne startet um 11.00 Uhr mit einen Auftritt des Musicalensembles der Musik und Kunstschule Havelland. Es zeigt Ausschnitten aus dem Musical "Stage Teens", das am 14./15. September im Kulturzentrum Premiere hat. Auf der Bühne sieht man auch eine ukrainische Folkloretanzgruppe und eine Schauspiel-Improvisationsübung der Fliedners Werkstätten. Eine Berliner HAKA-Gruppe stellt den rituellen Tanz der neuseeländischen Maori vor. Nach einem kleinen Tanzworkshop kann sich jeder an diesem Tanz beteiligen. Nach dem Anschlag gegen Muslime in Christchurch führten die Maori an vielen Stellen des Landes diesen Tanz zur Solidarität mit den Opfern auf. Die Superheldenparade, die 14.00 Uhr startet, führt zum HAKA-Tanz-Flashmob – mit möglichst vielen Gästen. "Wir wetten, dass es die HAKA-Gruppe nicht schafft, mindestens 100 Teilnehmer zu finden, die am gemeinsamen Tanz-Flashmob teilnehmen", so Mitorganisator Mike Stampehl. Verliert er diese Wette, werden alle Teilnehmer am 7. September kostenlos zur Filmvorführung "The Black Men‘s Clan" ins Kino eingeladen. Für die Kinder läuft ein entsprechender aktueller Film.

Auf dem Sportplatz des Schwedendamms können Viererteams sich im Bubble-Ball messen.

Der Eintritt zu "Parkfest meets Superhelden" ist kostenfrei.