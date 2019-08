Fußgängerin in Neuruppin angefahren

MOZ

Neuruppin Neuruppin. Eine 67-jährige Frau schob am Dienstagnachmittag gerade ihren Mann im Rollstuhl über eine Straße, als sie von einem Auto angefahren wurde. Der Unfall ereignete sich am Parkplatz an der Neuruppiner Heinrich-Rau-Straße auf Höhe der Kreisverwaltung. Ein 26-Jähriger in seinem Seat hatte die Kyritzerin angefahren, als er dort entlangfuhr. Die Frau musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto des Neuruppiners und am Rollstuhl des Mannes entstand in Sachschaden von insgesamt rund 600 Euro. Der Ehemann blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber mit ins Krankenhaus genommen.