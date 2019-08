MOZ

Wandlitz (MOZ) Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Transporter eingebrochen. Der Mercedes Sprinter parkte in der Straße Am Moorbad. Aus dem Laderaum stahlen die Täter anschließend eine Pressmaschine und einen Akkubohrer. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2500 Euro.