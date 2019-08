MOZ

Briesen (MOZ) Bei Schweißarbeiten in einer Werkstatt ist ein 36-jähriger Mann am Dienstagabend schwer verletzt worden. Er musste von Rettungskräften ins Unfallkrankenhaus Berlin gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen sorgte Funkenflug dafür, dass umstehende Gegenstände und ein mit brennbarer Flüssigkeit gefüllter Eimer in der Werkstatt in Brand gerieten. Am Mittwoch sollten Kriminaltechniker den Vorfall untersuchen, teilte die Polizei mit.