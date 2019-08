SPD und AfD in Brandenburg auf Augenhöhe

DPA

Potsdam/Dresden (dpa) Kurz vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag in Brandenburg sind SPD und AfD in einer neuen Umfrage auf Augenhöhe. Beide Parteien kommen in der Befragung des Instituts Civey für „Spiegel Online“ und den Berliner „Tagesspiegel“ auf je 20,3 Prozent. Die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke holte im Vergleich zur Umfrage vor zwei Wochen zwei Prozentpunkte auf, die AfD von Andreas Kalbitz sank in der Wählergunst um 0,7 Punkte. Die CDU von Ingo Senftleben folgt mit 17,9 Prozent - sie lag vor zwei Wochen bei 17 Prozent.

Die Linke erreichte 15,5 Prozent, die Grünen kamen auf 14,8 Prozent und die FDP wurde von 4,9 Prozent der Befragte genannt. Damit wären die Liberalen weiter nicht im Landtag vertreten. Für die Linke ist das ein Plus von 0,7 Punkten, die Grünen verlieren 2,4 Punkte, die FDP liegt 0,6 Punkte unter dem Wert der vorherigen Umfrage. Ähnliche Trends hatten sich auch in vorherigen Umfragen von ARD (Infratest dimap), ZDF (Forschungsgruppe Wahlen) und „Bild“-Zeitung (Insa) gezeigt.

Die SPD regiert in Brandenburg seit fast 30 Jahren. Dem Landtag gehören in der Regel 88 Abgeordnete an. Wenn eine Partei über die Erststimme mehr Direktmandate in den 44 Wahlkreisen erringt, als ihr nach dem Ergebnis der Zweitstimmen zustehen würden, kommt es zu Überhang- und Ausgleichsmandaten. Dann ziehen auch für die anderen Parteien noch Kandidaten in den Landtag ein, bis das Verhältnis wieder einigermaßen stimmt.

Aus einer Berechnung auf Grundlage des ZDF-Politbarometers vom vergangenen Freitag und vom Portal Wahlkreisprognose.de geht hervor, dass es aufgrund von Überhangmandaten bis zu 97 Abgeordnete werden könnten. Nach einem Zwischenstand bei Wahlkreisprognose.de kann die SPD mit 22 Direktmandaten rechnen, die AfD mit 15, die CDU mit drei Direktmandaten, die Linke mit zweien, die Grünen und Freie Wähler mit je einem Direktmandat. Nach dieser Berechnung hätte ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis 50 von 97 Mandaten.

Das Portal Wahlkreisprognose.de errechnet eine Prognose nach eigenen Angaben unter anderem auf Grundlage gesellschaftlicher und demoskopischer Trends, der Sozialstruktur in den Wahlkreisen, der historischen Entwicklung von Wahlergebnissen im Wahlkreis und der Milieubindung und dem Mobilisierungsgrad.

Im ZDF-„Politbarometer“ vom Freitag war die SPD mit 21 Prozent stärkste Partei geworden, die AfD folgte mit 20 Prozent. Die CDU erreichte 18 Prozent, Linke und Grüne lagen bei je 14 Prozent. Die FDP kam auf 5 Prozent, die Freien Wähler wurden von 4 Prozent genannt.

Die Briefwähler werden diesmal in Brandenburg voraussichtlich wichtiger als bei der vergangenen Wahl - ihr Anteil ist gestiegen. Bis zum 15. August waren nach Angaben des Landeswahlleiters rund 205 000 Briefe zur Landtagswahl eingegangen, vor fünf Jahren waren es sechs Tage vor der Wahl nur 192 670.