Erster Abschnitt der Wilhelmstraße ab Freitag frei

Roland Becker

Velten (MOZ) Auf der größten Straßenbaustelle Veltens geht es voran. Am Freitag, so teilte Rathaussprecherin Ivonne Pelz mit, wird der erste sanierte Abschnitt für den Verkehr freigegeben. Dabei handelt es sich um das Stück zwischen Viktoriastraße und Verbindungsweg. Der zweite Abschnitt, der sich bis zur Mühlenstraße zieht, wird nach dem derzeitigen Stand der Bauarbeiten im November freigegeben. Damit kann der im Frühjahr vorgestellte Zeitplan nicht ganz eingehalten werden. Damals war davon die Rede, dass die Wilhelmstraße ab Ende Oktober wieder komplett befahrbar sein soll. Für 1,45 Millionen Euro erhält die Straße auf einer Länge von 660 Metern nicht nur eine ordentliche Asphaltschicht, die die provisorische Befestigung aus den 1990er-Jahren ersetzt. Dazu kommen Parkbuchten, neue Lampen und 32 noch zu pflanzende bienenfreundliche Laubbäume. Am Ofenmuseum wurde eine Fußgängerquerung gebaut. Im Vorfeld der Baumaßnahme hatte es vor allem von Pro Velten Kritik daran gegeben, dass die Fahrbahn zu schmal ausfalle.