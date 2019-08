Viadrina erhält vier Millionen Euro für neue Fakultät

Dietrich Schröder

Frankfurt/Potsdam (MOZ) Die Frankfurter Europa-Universität erhält vom Land Brandenburg zum Aufbau einer neuen internationalen Fakultät, die sich mit den gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung beschäftigen soll, vier Millionen Euro. Eine entsprechende Vereinbarung werde am Donnerstag in Potsdam unterzeichnet, gab das Wissenschaftsministerium bekannt.

Die "European New School for Digital Studies" soll unter Beteiligung ausländischer Unis, vor allem der Adam-Mickiewicz-Uni in Posen, entwickelt werden. Ihr akademischer Betrieb soll 2020 starten.