International erfolgreicher Fotokünstler stellt in Rheinsberg aus

Jürgen Rammelt

Rheinsberg Mit einer sehenswerten Schau wartet das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum im Rheinsberger Schloss seit Sonnabend auf. In den Räumen der Galerie für zeitgenössische Kunst sowie einigen weiteren Zimmern des Schlosses stellt mit Thomas Florschuetz einer der bekanntesten deutschen Fotokünstler aus.

Die Ausstellung unter dem Titel "Zwischenzeit" ist eine Kooperation der Akademie der Künste Berlin mit dem Literaturmuseum und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Zur Eröffnung am Sonnabend waren rund 70 kunstinteressierte Besucher gekommen, um die Arbeiten des Berliner Fotografen zu bewundern.

Während bei anderen Ausstellungen in den fünf Räumen meist eine Vielzahl von Bildern oder anderen Kunstwerken präsentiert wird, so sind es diesmal gerade einmal 15 Arbeiten des Fotografen, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die großformatigen Bilder beeindrucken hinsichtlich ihrer Aussagekraft und Ästhetik. Die kleinformatigen Fotografien indes unterscheiden sich grundlegend in ihrer Material- und Oberflächenbeschaffenheit, aber auch im Umgang mit Farbe, Licht und Schatten. Durch die Überlagerung von unterschiedlichen Oberflächen wie Glas, Holz, Stein und anderen Materialien entstehen aufgrund des zweidimensionalen Mediums der Fotografie neue räumliche Konstellationen.

Kostspieliges Druckverfahren

Hergestellt wurden die großformatigen Bilder im sogenannten C-Print-Diasec-Verfahren. Dabei handelt es sich um ein kostspieliges Prozedere, bei dem die Fotos mit einer Oberflächenkonservierung versehen werden und eine Scheibe aus Plexiglas das Bild letztendlich schützt. Zu sehen sind Fotos, die vor dem Abriss des Palastes der Republik und während des Umbaus des neuen Museums in Berlin entstanden sind. Dabei unterscheidet sich die Formensprache der Architektur wesentlich, was sich aus der unterschiedlichen Nutzung und der jeweiligen Zeit ergibt. Diese Zwischenzeiten und Verbindungen von Innen- und Außenräumen sind so nicht nur in der zeitgenössischen Galerie des Tucholskymuseums, sondern auch im Schloss Rheinsberg zu sehen.

Internationales Renommee

Thomas Florschuetz, Jahrgang 1957, wurde in Zwickau geboren. 1981 zog er nach Berlin, wo er 1983 seine erste Fotoausstellung hatte. Er gehörte zur Künstlerszene, die im Stadtteil Prenzlauer Berg ihren Mittelpunkt hatte. Aus dieser Zeit kennen sich auch Florschuetz und Museumsleiter Dr. Peter Böthig. Nachdem Florschuetz sich mit der damaligen Politik angelegt hatte, siedelte er 1988 nach Westberlin über. In den 1990er-Jahren lebte und arbeitete er als Fotograf unter anderem in New York, Rio de Janeiro und Salvador.

Die Liste der Ausstellungen von Thomas Florschuetz ist lang. Sowohl in Deutschland, als auch in zahlreichen europäischen Ländern sowie in Übersee hat der Fotokünstler Arbeiten präsentiert. Seine Bilder hängen in namhaften Kunsthallen, Museen und Galerien.

Die Ausstellung in Rheinsberg kann noch bis zum 3. November besichtigt werden. Geöffnet ist das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17.30 Uhr.