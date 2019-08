Die Residenz ist eröffnet

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Was mit dem ersten Spatenstich am 16. Mai 2017 begann und längst fertig ist, wurde am Mittwoch nun auch offiziell eröffnet: die von der Düsseldorfer Firma Alloheim Seniorenresidenzen SE betriebene Senioren-Residenz "Am Plauer Turm". Derby Krommendijk von der niederländischen Firma Ten Brinke, dem für den Bau verantwortlichen Generalunternehmen, erinnerte sich anlässlich der Eröffnungsfeier an seinen ersten Besuch auf dem Gelände in der Plauer Straße 20. Damals habe das Grundstück noch ganz anders ausgesehen. Auch Oberbürgermeister Steffen Scheller bedankte sich in seinem Grußwort für die Entwicklung des Grundstückes, das ein wichtiger Punkt für die Stadtentwicklung sei. Das rund 3650 Quadratmeter große Areal lag beinahe 70 Jahre im Dornröschenschlaf und verkam zur Brache. Einst war dort die Weingroßhandlung Wiesike, gegründet 1787, Platzhirsch. Laut einem 1926 vom Magistrat der Stadt herausgegebenen Stadtführer schlummerten in den ausgedehnten Kellern unzählige Flaschen und Fässer voll Wein. Um diese Vorräte entbrannten zum Ende des Zweiten Weltkrieges heftige Kämpfe, die zum Feuer führten, das sämtlich Fachwerkhäuser bis zum Plauer Torturm erfasste und vernichtete. Dem bereits 1946 angedachten Wiederaufbau folgten keine Taten, wie auch den Nachwendevisionen von Reihenhäusern, Parkplatz oder Discounter. Erst 2014 gelang der Verkauf des Grundstücks, das bis dahin als der größte Schandfleck der Altstadt galt. Nach Abrissarbeiten, der Baugenehmigung durch die Stadt im Dezember 2016 und archäologischen Grabungen konnte nach deren Abschluss ab Sommer 2017 gebaut werden. Entstanden ist schließlich ein bis zu viergeschossiger Gebäudekomplex, dessen Vorderfront sich zur Plauer Straße hin neigt und sich über die Huckstraße rückwärtig zur Vorderfront und parallel zur Wallstraße zu einem Ensemble schließt. Neben den 133 Apartments gibt es ein auch für die Öffentlichkeit zugängliches Café, einen Friseurladen und einen kleinen Innenhof, der zum Verweilen einlädt. Der Bau selbst ist effizient und energiesparend. Bereits zehn Bewohner haben davon Gebrauch gemacht, eines der Apartments, die analog Eigentumswohnungen verkauft werden, zu erwerben, in den kommenden Wochen sollen es immer mehr werden, so Residenzleiter Andreas Wilczek am Mittwoch. Nach der ökumenischen Einsegnung des Hauses durch Pfarrer Matthias Patzelt und Pastor Hans-Martin Richter ergriff der Chef der Brandenburger Staatskanzlei, Staatssekretär Martin Gorholt das Wort. Er lobte das Haus als "Ergänzung für das, was es schon gibt an Angeboten in der Stadt", zumal die demografische Entwicklung auch in den kommenden Jahren nicht aufzuhalten sei. 600.000 Menschen im Land seien jetzt über 65 Jahre alt - Tendenz weiter steigend. 130.000 davon seien pflegebedürftig und würde zu Hause oder in Heimen versorgt. Um deren und die künftige Versorgung weiter sicherzustellen brauche es Pflegefachkräfte, die entsprechend zu bezahlen seien, so Gorholt. Das nahm Andreas Wilczek am Ende des offiziellen Teils der Eröffnung zum Anlass nicht ohne Stolz zu verkünden, das ab 1. Oktober zwei Azubis in der Residenz "Am Plauer Turm" anfangen. Zudem seien in seinem Haus auch Menschen willkommen, die arbeitslos waren sowie Menschen aus anderen Ländern mit einer Arbeitserlaubnis.