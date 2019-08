Stars fürs Beeskower Stadtfest gesucht

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Kulturausschuss der Stadt hat sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, die kommunalen Mittel für das Stadtfest und den Weihnachtsmarkt umzuschichten. Wie in diesem Jahr sollen für beide Feste im städtischen Haushalt 75 000 Euro eingeplant werden. Der Großteil, 60 000 Euro, soll aber für die inhaltliche Gestaltung des Stadtfestes verwendet werden. Die restlichen 15 000 können dann in den Weihnachtsmarkt fließen, 30 000 Euro weniger als bislang. Dafür soll künftig beim Weihnachtsmarkt die Eisbahn wegfallen. Diese kostet pro Jahr rund 34 000 Euro, wurde aber nur wenig genutzt.

Den Antrag auf die entsprechende Änderung hatte die Fraktion des Bürgerforums Beeskow gestellt. Bis auf Marco Engel (Beeskow und Ortsteile im Blick, BOB) stimmten alle Abgeordneten im Ausschuss zu. Engel hatte beantragt, das Thema zu vertagen und noch einmal zu diskutieren.

Gäste aus der Region locken

Wie das zusätzliche Geld für das Stadtfest genau eingesetzt wird, sollen Citymanagerin Kerstin Müller und Torsten Voigt, der mit seiner Top-Media-Agentur Partner bei der Ausrichtung des Festes ist, gemeinsam entscheiden. Anliegen des Bürgerforums ist es auf alle Fälle, einen namhaften Künstler zu verpflichten, der auch Publikum aus der Region zieht. "Wir finden den Rahmen des Stadtfestes sehr gut, jetzt wollen wir aber noch ein Sahnehäubchen", erläuterte Bastian Gierke für seine Fraktion das Anliegen. Überlegt wird auch, die Tombola aus den ersten Jahren des Festes zumindest in abgespeckter Version wieder zu beleben. Vorgeschlagen hat das Bürgerforum, auf das Festzelt auf dem Markt zu verzichten. Das passe optisch nicht. Voigt und Kerstin Müller verteidigten das Zelt. "Es schützt vor Regen und vor Sonne. Es hat sich bewährt", so die Citymanagerin.

Eine endgültige Entscheidung in dieser Frage ist noch nicht gefallen. Auch die Umverteilung der Mittel für das Fest geht noch in den Hauptausschuss und zuletzt in die Stadtverordnetenversammlung. Diesen Weg empfahl Kämmerer Steffen Schulze. Es sei sinnvoll, einen Beschluss über die Festfinanzen schon vor den Haushaltsberatungen zu fassen, damit die Vorbereitung des Stadtfestes beginnen könne.

In diesem Jahr bleibt die Eisbahn

Auf den diesjährigen Weihnachtsmarkt hat die aktuelle Diskussion noch keinen Einfluss, die Schlittschuhbahn aus Kunststoffplatten hat die Stadt vertraglich für drei Jahre gebunden. Allerdings steht das bisherige Cateringunternehmen nicht mehr zur Verfügung. Deshalb schlägt das Bürgerforum vor, dass die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung und Beeskower Vereine für jeweils einen Tag Dienst an der Bahn tun und Glühwein und Bratwurst ausschenken.

Vor der Debatte über die Zukunft von Weihnachtsmarkt und Stadtfest hatte Kerstin Müller eine Bilanz des diesjährigen Festes gezogen. Inklusive der Gema-Zahlungen sei man unter der Budgetgrenze von 30 000 Euro geblieben, betonte sie. Gelungen sei dies aber nur, weil beispielsweise das Kinderfest vor dem Rathaus von den Verwaltungsmitarbeitern abgesichert worden sei. Als besonders gelungen schätzte Torsten Voigt die erstmals aufgelegte Talenteshow ein, bei der sich 63 Künstler zwischen 5 und 72 Jahren präsentierten. 13 Teams haben sich am Beachvolleyballturnier beteiligt. Agenturchef Voigt hat sich am Sonntag selbst in den Radlader gesetzt, um den Sand rechtzeitig vor dem Altstadtlauf wieder von der Marktstraße zu bekommen. Rund 800 Läufer gingen dabei an den Start. Wichtiger Kontrast zum bunten Bühnenprogramm seien die offenen Höfe gewesen. Zwölf Grundstückseigentümer hatten sich daran beteiligt, nach Einschätzung von Kerstin Müller haben bis zu 1000 Menschen das Angebot genutzt.