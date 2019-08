Enteignung ist keine Option

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Für die Besucher des Eisenhüttenstädter Stadtfestes, nach Veranstalterangaben immerhin 120 000, dürfte ein Anblick besonders ärgerlich gewesen sein: Am Ende der Festmeile in der Lindenallee, an der Kreuzung zur Straße der Republik, rottet weiter das ehemalige Hotel Lunik vor sich hin. Auch wenn der Eigentümer das Objekt eingezäunt hat, um es vor weiterem Vandalismus zu schützen, so scheint das nicht viel zu nützen.

Als kürzlich Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) auf Einladung von Bürgermeister Frank Balzer (SPD) bei einer Einwohnerversammlung zum Thema Sicherheit zu Gast war, da spielte auch das Lunik eine Rolle. Ein Eisenhüttenstädter sprach davon, dass das Gebäude verrottet und verkommt. "Ein Schandfleck", sagte er. Es habe wohl Bemühungen des Bürgermeisters gegeben, die lobenswert, aber wohl erfolglos waren. Deshalb brachte er die Möglichkeit einer Enteignung ins Spiel und wollte von dem Minister wissen, wie weit das möglich ist.

Karl-Heinz Schröter erteilte dem Vorschlag aber eine Absage. Um eine Enteignung vornehmen zu können, müssten bestimmte Kriterien erfüllt sein. "Und in einem Rechtsstaat kann man gegen eine solche Entscheidung rechtlich entsprechend klagen. Ich halte ein solches Enteignungsverfahren für nahezu aussichtslos. Es sei denn, es sind Vereinbarungen im Kaufvertrag zwischen den Parteien, die nicht eingehalten sind."

Randale und Zerstörung

Bürgermeister Frank Balzer sah aber nicht nur die Eigentümer in der Verantwortung, sondern machte, mit drastischen Worten, auch andere Übeltäter aus: "Es ärgert mich, dass wir Vandalen in der Stadt haben, die sich um Privateigentum einen Scheißdreck kümmern, dort eindringen, randalieren, demolieren und zerstören." Wenn das nicht wäre, so Balzer, würden viele Gebäude nicht so aussehen, wie sie sind. "Natürlich, auch wir als Stadt haben Verantwortung, Eigentümer anzuschreiben, dass sie Gebäude sichern", ergänzte der Bürgermeister. Allerdings: "Nicht bei allen bekommen wir Antworten. Nicht bei allen wissen wir, wer die Eigentümer sind."

Doch was sollte die Stadt mit einem Objekt anfangen, wenn es enteignet wurde? Die Frage wurde bei der Einwohnerversammlung nicht gestellt. Allerdings gab es für das Lunik schon Ideen, die Stadt hatte sogar Interesse, das Gebäude zu kaufen. Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) hatte die Vorstellung, das Gebäude mit Fördermitteln aus dem Stadtumbau zu sanieren. Allerdings hätte es ein Veto der Kommunalaufsicht gegeben, die den Kauf nicht genehmigt hätte – unabhängig davon, dass der Lunik-Eigentümer andere Kaufinteressenten hat abblitzen lassen.