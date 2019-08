Kommunen kaufen gemeinsam Strom

Uwe Stemmler

Briesen (MOZ) Die Gemeindevertretung von Berkenbrück hat am Mittwochabend der "Durchführung einer gemeinsamen Stromausschreibung" zugestimmt. Auch in anderen Gemeindevertretersitzungen in Odervorland steht das Thema auf der Tagesordnung. Was es damit auf sich hat, darüber sprachmit der Amtsdirektorin, Marlen Rost.

Frau Rost, um welche Stromlieferungen geht es?

Vor allem um den Strom für die Straßenbeleuchtung. Odervorland hat vier Gemeinden mit 21 Ortsteilen, da kommt einiges zusammen. Die Verträge mit dem bisherigen Energieversorger laufen aus, und wir sind in der Pflicht, die Lieferung neu auszuschreiben.

Sie wollen das gemeinsam mit der Stadt Storkow, dem Amt Scharmützelsee und der Stadt Fürstenwalde tun, ist der Vorlage zu entnehmen. Warum?

Eigentlich kümmerte sich bislang jede Kommune selbst darum. Aber wir sind ja zu sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung verpflichtet. Deshalb kamen wir auf die Idee, diesmal andere Kommunen des Verbundes "Region @see" mit einzubinden. Wir haben gemeinsam darüber gesprochen und beschlossen, eine Einkaufsgemeinschaft mit vier der fünf @-see-Partner zu bilden. Grünheide hatte seine Ausschreibung bereits abgeschlossen, will aber beim nächsten Mal auch dabei sein. Darüber wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung erarbeitet, die nun den jeweiligen Gemeindevertretungen zum Beschluss vorgelegt wird.

Was ist der Vorteil, wobei sparen Sie?

Wir werden einen sehr erfahrenen Dienstleister für solche Ausschreibungen, die KUBUS GmbH, beauftragen müssen. Die Bearbeitungspauschale, die er kostet, wird jetzt durch vier geteilt. Außerdem gehen wir davon aus, dass durch die Bündelung in der Einkaufsgemeinschaft und die dadurch größere Menge bessere Konditionen zu erreichen sind. Koordiniert wird die Ausschreibung von der Vergabestelle in Fürstenwalde.

Dies ist sicherlich nicht die erste Kooperation innerhalb von @see?

Nein. Wir versuchen @see zu leben. Wir wollen zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der Vergabestelle in Fürstenwalde künftig erweitern. Ausschreibungen gibt es jedes Jahr eine Menge, wie die Essenversorgung in den Kitas, Reinigungsarbeiten, Bautätigkeit, Winterdienst. Fürstenwalde ist darauf spezialisiert, warum soll man das nicht nutzen? Anders ist es beim Datenschutz. Hier hat Storkow die Kompetenz, die bereits auch Fürstenwalde und den Ämtern Scharmützelsee und Odervorland zugutekommt.

Natürlich gibt es das alles nicht geschenkt, aber diese Kooperation ist allemal billiger, als dafür Experten einzustellen oder zu beauftragen. Auch bei Stellenausschreibungen nutzen wir das @see-Portal. Wir haben inzwischen innerhalb von @see einen sehr guten Draht zueinander entwickelt. Das strahlt auch auf die Verwaltung insgesamt aus, es gibt häufig den Erfahrungsaustausch auf den kurzen Dienstweg. Das ist ein großer Vorteil.