Zehdenicker Kita-Leiterin geht mit Schwung in den Ruhestand

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Das haben sich Karl-Ernst und Ute Brehmer nicht nehmen lassen: Auch wenn ihre beiden Söhne Jörg und Frank schon seit Jahrzehnten auf eigenen Beinen stehen, ihre liebevolle Betreuung im Ziegelei-Kindergarten durch Doris Riesenberg blieb ihnen unvergessen. Und so war es ihnen eine Herzensangelegenheit, anlässlich der Verabschiedung von Doris Riesenberg in den Ruhestand noch einmal "Danke" zu sagen.

Bilderstrecke Verabschiedung von Doris Riesenberg als Leiterin der Kita Sonnnenschein Bilderstrecke öffnen

Laudatio vom Bürgermeister

So wie viele andere Zehdenicker, die am Mittwochmorgen in der Kita "Sonnenschein" vorbei schauten, um Doris Riesenberg für ihr Lebenswerk zu danken. Die Laudatio auf die scheidende Kita-Leiterin hielt Zehdenicks Bürgermeisters Bert Kronenberg (parteilos): "Ihre Kolleginnen schätzen ein, dass ihre besonderen Stärken in der Kommunikation liegen sowie im Umgang mit Kindern, Eltern und Kollegen. Sie haben es immer vermocht, sachlich zu bleiben, unabhängig davon, wie schwierig die Sachverhalte waren, die es zu klären galt. Sie schafften, zu jeder Familie eine Bindung aufzubauen. Sie hatten für jeden und alles ein offenes Ohr und nahmen sich die Zeit zum Zuhören.

Die Kita Sonnenschein ist unter Ihrer Führung zu einer wichtigen städtischen Institution geworden", würdigte Kronenberg die Verdienste von Doris Riesenberg. Zum Abschluss zitierte der Rathauschef Arthur Schnitzler: "Ein Abschied schmerzt­ immer, auch wenn man sich schon lange darauf freut".

Bewegender Abschied

Vor dem offiziellen Teil mit vielen geladenen Gästen bereiteten Kinder und Erzieher ihrer "Doris" einen bewegenden Abschied. In Anspielung auf ihre große Begeisterung für Märchen gab es ein Märchenrätsel, das die Kinder mit den Erziehern einstudiert hatten. Die Kollegen und Kolleginnen ließen die vergangenen Jahrzehnte musikalisch Revue passieren und gaben den einen oder anderen wohlgemeinten Ratschlag mit auf den Weg in den Ruhestand, in dem sich Doris Riesenberg nicht nur um Haus und Hof, sondern auch um ihre beiden Enkelkinder kümmern möchte. Auch einen Krückstock überreichten die Kollegen in Anspielung auf den gebrochenen Arm. Wenige Tage vor ihrem Ruhestand passierte es: Doris Riesenberg stürzte auf der Treppe in der Kita. Beim Versuch, den Sturz abzufangen, brach ihr Arm. Ihr Arzt habe darauf bestanden, sie krankzuschreiben, auch wenn die Patientin so kurz vor ihrer Pensionierung gerne darauf verzichtet hätte.

Den Krückstock nahm Doris Riesenberg freudig entgegen und stimmte mit ihren Kollegen noch ein Liedchen an, ehe sie die Kinder zu einem großen Eisbüfett einlud – bei schwülheißen 30 Grad Celsius eine willkommene Abkühlung für die Steppkes. Die Nachfolge Riesenbergs ist schon geregelt. Am Montag kommt ihre Nachfolgerin, die sie noch selbst mit auswählen durfte. Ihre Stellvertreterin musste Doris Riesenberg noch selbst einarbeiten. Judith Grothe wird auch der neuen Leiterin mit ihrer Erfahrung zur Seite stehen, so dass es einen reibungslosen Übergang geben wird. Einen Wunsch hat Doris Riesenberg noch: Der Kita-Neubau sollte rasch realisiert werden. Die Havelland-Grundschule, die von einigen Stadtverordneten immer wieder als neuer Kita-Standort ins Spiel gebracht wurde, hält sie hingegen für ungeeignet. Nicht zuletzt wegen die vielen Treppen.