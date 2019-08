Verhandlung vertagt

Ingmar Höfgen

Falkensee/Potsdam Falkensee baut seine Straßen – und die Anwohner sollen für die Erschließung oder den Ausbau zahlen. Immer wieder werden Klagen gegen die entsprechenden Gebührenbescheide vor dem Verwaltungsgericht Potsdam verhandelt; am Dienstag nun ging es um einen ungewöhnlichen Fall: Die Spechtstraße ist schon seit einer gefühlten Ewigkeiten da – Pflaster, zwei Gehwege, Entwässerung, Straßenlaternen. Im Jahr 2011 wurde der Weiterbau bis zur Drosselstraße beschlossen und angegangen. Zur Kasse wurden im Jahr 2017 plötzlich aber auch jene gebeten, die schon immer am gepflasterten Teil zwischen Elsterstraße und Friedhof gewohnt haben. Ein Dutzend von ihnen – viele sollen zwischen 1.500 und 2.000 Euro bezahlen – haben dagegen geklagt. Zu Anfang hatten sich sogar rund 20 Anwohner dagegen gewehrt.

So wurde es ungewohnt voll im Gerichtssaal. Zehn der zwölf Kläger waren am Dienstagmittag erschienen, der Richter fragte alle Namen ab "Ja, anwesend", antworteten sie aus den Zuschauerreihen. Am kleinen Klägertisch Platz genommen hatten nur Guido Speer und sein Anwalt Professor Klaus Herrmann. Sie führen ein Pilotverfahren gegen die Stadt Falkensee, alle anderen Verfahren ruhen bis zur Entscheidung. Denn es geht weitgehend um denselben Sachverhalt - der aber noch längst nicht geklärt scheint.

Richter Volker Deppe steht dabei im Jahr 2019 vor der schwierigen Aufgabe, die Planungen der vergangenen 120 Jahre nachvollziehen zu sollen. Dabei geht es um Fragen wie: Wie sah die ursprüngliche Planung aus – ging sie bis zum Friedhof oder bis zum Drosselweg? Wann wurde die Spechtstraße, die früher mal Eichenstraße hieß, überhaupt gebaut? War sie bereits fertig oder wurde sie nur aus irgendeinem unbekannten Grund lange Zeit einfach nicht weitergebaut? War der Friedhof ursprünglich das Ende der damaligen Kolonie Neu-Seegefeld?

Eine rechtliche Zäsur bildet außerdem der Einigungsvertrag von 1990: Wer an einer fertigen Straße wohnte, der kann nicht noch einmal erschlossen werden. Aber gerade die Frage, ob die Spechstraße als Ganzes schon vor der Wende fertig war, scheint schwierig zu beantworten. Lange schien es auch im städtischen Archiv kein passables Kartenmaterial zu geben, kurz vor der Verhandlung reichte die Stadt Falkensee doch noch einige Kopien von 1928, 1934 und 1959 ein. Originalkarten habe man nicht mitbringen können, die seien schon sehr zerfleddert, behauptete Norbert Kustin, der Fachbereichsleiter Recht in der Stadtverwaltung. Die Stadt Falkensee meint, schon 1902/1909 sei der Bau bis zur Drosselstraße geplant gewesen. Sie verwies unter anderem auf die damals vorgenommene Parzellierung der Grundstücke.

Ein Urteil gab es am Dienstag noch nicht – zunächst kann Rechtsanwalt Herrmann noch einmal schriftlich zu den Kopien der Karten Stellung nehmen. Nach der Verhandlung appellierte der Anwalt deshalb an die Kläger, noch mehr Informationen und Zeugen zur Vergangenheit der Spechtstraße zusammenzutragen. Fotos mit Pferdekutschen vor dem Friedhof und der Straße im Hintergrund wären zum Beispiel hilfreich – auffindbar vielleicht in alten Familienalben.

Auch Kläger Guido Speer (E-Mail: guido@guido-speer.de) ist für Hinweise und Fotos zur Spechtstraße offen. Er erzählte nach der Verhandlung, dass er als Kind in den 1950ern schon auf der befestigten Straße gespielt habe. Seiner Kenntnis nach wurde eine Straße, die sich durch die Kolonie schlängelte, noch zu Zeiten des Königs vor 1919 gepflastert. Die Kirchengemeinde erreichte damals, dass sie noch bis zum Friedhof verlängert wurde. Dahinter sei ursprünglich ein ganz anderer Verlauf geplant gewesen – und es seien schon immer die Gehwege angelegt gewesen, dazwischen war Sand.

Ihn ärgern besonders zwei Dinge: Zum einen erhielten die Anwohner ein Schreiben, in dem ihnen zur schönen neuen Straße und zu neuen Laternen gratuliert wurde – aber vor ihren Häusern hatte sich gar nichts verändert. Zum anderen beklagte er den Umgang: Zu einer Bürgerversammlung seien die Kläger gar nicht eingeladen gewesen. Ursprünglich sollten auch nur die Anlieger zwischen Friedhof und Drosselstraße die neu errichtete Straße bezahlen. Dann aber gab es ein erfolgreiches Gerichtsverfahren, erzählt Speer.

Speer kritisierte, dass den Anwohnern die Einsicht ins Stadtarchiv verweigert werde – er war nicht der einzige, dem das übel aufstieß. Denn im Prozess ging es vor allem darum, welche Seite welche Umstände beweisen muss. Wo, wenn nicht im Archiv, sollte sich dazu etwas finden? Es ist nicht das erste Mal, dass das Verhalten der Stadt Falkensee beim Thema Straßenbau auf Kritik stößt. Schon vor Jahren hatten Einwohner moniert, dass sie erst durch die Klage gegen Gebührenbescheide Akteneinsicht nehmen konnten – dann allerdings bei Gericht.

Das Stadtarchiv wird sich so oder so auf weitere Nachfrage einstellen müssen. Rechtsamtsleiter Kustin sagte in der Verhandlung, dass die Spechtstraße kein Einzelfall sei. "Wir kommen jetzt mehr zu solchen Straßen, die nicht weitergebaut wurden – Gründe offen", sagte er in der Verhandlung.