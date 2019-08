Müllgebühren in Ostprignitz-Ruppin sollen ab 2020 steigen

Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Ab Januar 2020 sollen die Müllgebühren in Ostprignitz-Ruppin steigen. Der Entwurf dafür wurde am Dienstagabend erstmals im Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss des Kreistags vorgestellt. Das Gremium empfahl aber, die Zahl der Mindestentleerungen nicht anzuheben. Genau das sieht nämlich die neue Satzung vor, die ab Januar in Kraft treten soll.

Für die Steigerung gibt es laut Vize-Landrat Werner Nüse mehrere Gründe. So macht er unter anderem höhere Kosten bei der Entsorgung verantwortlich. Nachdem die Leistungen in diesem Jahr neu ausgeschrieben werden mussten, gelten nun höhere Preise. Weiterhin sei auch ein Erlösrückgang bei Wertstoffen wie Papier ein Faktor. Zudem sei das Sammeln selbst teurer geworden, weil es unter anderem beim Abfallunternehmen AWU Lohnsteigerungen gegeben hatte. Nicht zuletzt sei die Menge des Sperrmülls gestiegen, der entsorgt werden muss.

Um die steigenden Kosten auszugleichen, hatte der Kreis vorgesehen, in der neuen Satzung sechs anstatt der bisher vier Mindestentleerungen festzuschreiben. Dagegen sprach sich der Ausschuss aber einstimmig aus. Nichtsdestotrotz gibt es aber höhere Gebühren. So wird der Grundbetrag für die Leerung von 1 100 Liter-Tonnen für Haushalte in den Jahren 2020 und 2012, in denen die Satzung gelten soll, um mehr als 100 Euro auf 664,25 Euro steigen. Bislang musste ein Haushalt in zwei Jahren für diese Leistung 561,26 Euro bezahlen. Die Gebühr pro Leerung für diese Tonnen soll ebenfalls steigen: von bislang 41,07 auf 42,81 Euro. Bei einer 240 Liter-Tonne steigt die Grundgebühr von 122,46 auf 144,93 Euro und die Leerungsgebühr von 8,96 auf 9,34 Euro.

Mit der neuen Satzung sollen nicht nur höhere Kosten ausgeglichen werden. Die Verwaltung möchte auch eine Erleichterung einführen: Bislang mussten Ein-Personen-Haushalte jährlich einen Antrag auf Ermäßigung stellen. Dieser soll künftig bis auf Widerruf bewilligt werden und den bürokratischen Aufwand reduzieren.