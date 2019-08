Favoriten frisch von der Kreuzfahrt

Hagen Bernard

Müllrose Mit dem 39. Lauf um den Müllroser See und gleichzeitig dem 16. Müllroser Frauenlauf wird am Sonntag die Oder-Spree-Cup-Serie fortgesetzt. Nach der langen Sommerpause scheinen wieder viele Athleten Lust auf Wettkämpfe bekommen zu haben. Immerhin haben bereits 169 Läufer ihre Meldung abgegeben. Nicht alle allerdings werden den Hauptwettbewerb über zehn Kilometer um den Müllroser See bestreiten. So sind 31 Kinder für den im Vorjahr neugeschaffenen Drei-Kilometer-Wettbewerb gemeldet und haben sich 43 Athleten überwiegend aus dem Nachwuchsbereich für die fünf Kilometer eingetragen.

Kinder starten als Erste

Es beginnen um 9.30 Uhr am Camping Platz die Kinder über drei Kilometer, ihnen folgen um 10 Uhr die Nachwuchsathleten und Frauen über fünf Kilometer. Um 10.05 Uhr beginnt der Zehn-Kilometer-Pokallauf der Frauen, um 10.30 Uhr wird der für die Männer gestartet.

Erste Anwärter auf die Pokale sollten die Vorjahressieger Thomas Gogolin und Carolin Mattern sein, die sich nach ihrer einen Tag zuvor endenen Schiffsreise in Nordeuropa fest vorgenommen haben, am Sonntag in Müllrose anzutreten. Wahrscheinlich werden sie aus der Urlaubsreise nicht in Bestform herauskommen, jedoch ist mit Streckenrekorden, von denen Organisationsleiter Jürgen Holzäpfel mit 31:24 Minuten den der Männer seit 1982 hält und Mattern für die Frauen seit 2016 (36:10 min), ohnehin kaum zu rechnen. Während es im Vorjahr bei angenehmen Temperaturen nieselte, ist dieses Mal mit 30 Grad Celsius zu rechnen, die Regenwahrscheinlichkeit ist derzeit ziemlich gering.