Zu zwei Medaillen gesegelt

Tony Groche

Schwerin Die Landeshauptstadt Schwerin stand in der vorigen Woche ganz unter im Zeichen des Segelns. Über sieben Tage standen zahlreiche Wettkämpfe und Veranstaltungen zum 125. Geburtstag des Schweriner Segelvereins SSV auf dem Programm. Als sportlichen Höhepunkt wurden die Internationalen Deutschen Meisterschaften in den Bootsklassen 20er Jollenkreuzer, 15er Jollenkreuzer, H-Jollen und Ixylon-Jollen ausgetragen.

Starterfeld umfasst126 Boote in vier Klassen

Es waren insgesamt 126 Boote der vier Klassen gemeldet. Die Lindower Regatta Segler (LRS) fuhren als Sechser-Team mit drei Ixylons in die Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Es waren täglich zwei Wettfahrten für alle Klassen auf dem Schweriner See angesetzt. Das hervorragende Revier machte seinen Ruf bis zum finalen Wettkampftag alle Ehre. Bei Windstärken von bis vier Knoten konnte die professionelle Wettfahrtleitung große Kurse stecken und setzte für die vier Bootsklassen optimale Bedingungen. Doch die Fahrten am Freitag fielen flach. Durch einsetzende Flaute reichte es nicht mehr, um die Ranglisten zu verwirbeln.

Die insgesamt fünf Wettfahrten reichten jedoch für die Wertung aus. Die Lindower setzten in der ersten Wettfahrt am Dienstag sofort einen Meilenstein an der ersten Rundungstonne, alle Lindower Boote gingen als Erste um die Luv-Tonne. Die erste Wettfahrt konnten die Lindower mit den Plätzen zwei für Heide/Steinmeyer, drei für Mike Bartel/Tony Groche und vier für Britta Krüger/Claudia Müller beenden.

Klasse Beginn, aberdie Konkurrenz im Nacken

Somit setzten sich die Lindower ein wenig unter Druck, da die hochkarätige Konkurrenz doch sehr im Nacken saß. Die Spannung setzte sich über alle Wettfahrten fort. Das Lindower Trio hielt dem Druck stand und konnte in der anspruchsvollen Klasse erstmals bei einer Deutschen Meisterschaft in die Medaillenränge segeln. Das starke Team aus Brandenburg belegte in der Gesamtwertung folgende Ränge: Claudia Müller und Schwester Britta Krüger sind zwar im Lindower Regatta Verein Mitglied und kämpften gemeinsam als Team, starteten aber auf dem Schweriner See für ihren Heimatverein, dem Potsdamer SV. Bronze ging an Thomas Heide, der mit Frank Steinmeyer im Vorderfeld segelte. Dann kamen Bärbel und Stefan Claus, die sich zwischen die drei Lindower schoben und damit Mike Bartel/Tony Groche auf Rang fünf verdrängten.

Die Lindower hatten vor der beeindruckenden Kulisse am Schweriner Schloss lokale Fanunterstützung von dem erfahrenen und erfolgreichen Schweriner Segler Hermann Heide. Der gebürtige Lindower war so sehr vom jungen Team begeistert, dass er seine Mitgliedschaft im LRS bekundete.