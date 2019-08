Kandidat empfiehlt Blick nach Polen

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) "Ich bin seit 2013 Beobachter und seit 2017 politisch aktiv", sagt Lars Günther, der damals noch in Berlin lebte und der AfD Nord-Pankow verbunden war. Als er sich um den Stuhl des Bürgermeisters in Bad Freienwalde bewarb, zog er in die Kurstadt. Der Politiker macht keinen Hehl daraus, dass er 2015 während der Hochphase der Grenzöffnung für Flüchtlinge Demonstrationen im Namen des AfD-nahen Bündnisses "Heimatliebe Brandenburg" nach Dresdner Pegida-Vorbild organisiert hat. Pegida bedeutet "Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes". Häufig sei er in Dresden dabei gewesen und habe dort schnell gemerkt, dass die Teilnehmer ein Querschnitt der Gesellschaft darstellten.

"Ich möchte, dass dieses Land so bleibt, wie es ist", konstatiert Lars Günther. "Und ich möchte nicht zuschauen, dass wie in Berlin-Neukölln Frauen, Homosexuelle oder Transvestiten auf der Straße angegangen werden", begründet er seine Haltung. Es könne nicht sein, "dass kulturfremde Menschen, die größtenteils keine Flüchtlinge sind, es sich in der sozialen Hängematte gemütlich machen". So bunt wie in westdeutschen Städten solle es hier nicht sein. Doch auf dieses eine Thema will sich der AfD-Kandidat nicht festnageln lassen.

Darüber hinaus wende sich die AfD gegen Monokulturen auf den Feldern und fordere die Rückkehr zum Fruchtwechsel. "Windräder sind eine ideologische Steuerverschwendung, wir subventionieren den eigenen Untergang", so Günther, der 1975 in Wriezen geboren wurde und in Bad Freienwalde aufgewachsen ist. Er war in der Sicherheitsbranche tätig, lernte Immobilienkaufmann und arbeitet seit fünf Jahren als verlagskaufmännischer Angestellter für das "Compact"-Magazin, das als Sprachrohr der AfD gilt.

Politikstil kritisiert

"Die Schönwetter-Politik muss ein Ende haben", so Lars Günther, der mit der zweithöchsten Stimmenzahl in die Stadtverordnetenversammlung gewählt wurde. Er fordert "Realpolitik gegenüber Geldverschwendung". Der ländliche Raum sei abgehängt, verkehrstechnisch und hinsichtlich des Breitbandausbaus. "Die Brandenburger sollten sich am Tempo der Polen orientieren", fordert Günther, der der SPD nach 30 Jahren an der Landesregierung eine verfehlte Politik vorwirft "Es kann nicht sein, dass Schwerverbrecher ohne Urteil entlassen werden müssen, weil der Justizapparat unter Personalmangel leidet", kritisiert er die Landesregierung. Die hätten dies genauso falsch geplant wie die Ausbildung der Lehrer.

Welche Maßnahmen die AfD ergreifen würde, sollte er in die Regierung kommen, lässt Günther indes offen. Er rechne ohnehin nicht damit, weil die anderen Parteien und Wählergruppen schon im Vorfeld erklärt hatten, mit ihr nicht zusammenarbeiten zu wollen.