Erste Etappe beim Autobahnausbau ist geschafft

Volkmar Ernst

Oberkrämer (MOZ) Der sechsspurige Ausbau des Berliner Rings und die Verbreiterung der A.24 in Richtung Hamburg/Rostock sind ein Mammutprojekt und werden den Kraftfahrern in den kommenden Jahren noch einiges an Geduld abverlangen. Doch ein weiteres Etappenziel ist geschafft, wie Dr. Thomas Stütze als technischer Chef der Havellandautobahn GmbH am Mittwoch sagte. Die Richtungsfahrbahn von Oberkrämer bis zum Dreieck Havelland ist fertig.

Allerdings fehlt noch das Pendant. Um dessen Bau in Angriff nehmen zu können, muss deshalb der Verkehr in Richtung Berlin auf das neu ausgebaute Autobahnstück umgeleitet werden. "Am Wochenende werden alle dafür notwendigen Arbeiten ausgeführt", ergänzt Steffen Schütz, Sprecher von Havellandautobahn.

Von Vorteil für die Kraftfahrer wird sein, dass auf der dann breiteren Trasse auch die Fahrspuren breiter sein werden. "Wenn die Behörden es genehmigen, können dort dann sogar 80 Kilometer pro Stunde gefahren werden", so Schütz weiter. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings doch noch. Denn mit dem Umleiten der Fahrbahn entfällt Richtung Berlin die Abfahrt an der Anschlussstelle Oberkrämer. Sie muss im Zuge des Neubaus der Autobahn den neuen Gegebenheiten angepasst werden.

Freuen können sich indes all jene, die an den vergangen Wochenenden wegen des Brückenbaus bei Mühlenbeck und Birkenwerder im Stau gestanden haben. "Alle erforderlichen Arbeiten sind erledigt. Die Firmen haben die erforderliche Baufreiheit und können ihre Arbeiten ausführen. Deshalb wird es erst im Herbst kommenden Jahres wieder Sperrungen geben, wenn die neuen Brücken eingeschwenkt und die alten abgerissen werden", so Dr. Thomas Stütze.

Freuen können sich auch die Mühlenbecker und Schönerlinder. Denn es wird einen Ersatz für die abgerissene Zehnrutenbrücke geben. Die dafür notwendige Änderung im Planfeststellungsverfahren sei bereits auf den Weg gebracht worden, informierte der Fachmann.