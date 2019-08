Ein Jahr nach Frosch-Vorfall: Mehr Streetworker gefordert

Im Frosch-Club attackierte am 26. August 2018 eine Männergruppe Disko-Besucher. Der Club hat am Wochenende geöffnet. © Foto: Gerrit Freitag

Ein sozialer Brennpunkt in Frankfurt ist der Hortenvorplatz zwischen Lenné-Park und Kaufland. Hier sollen sich sich auch noch manchmal einige der Frosch-Club-Tatverdächtigen aufhalten, die aus der U-Haft entlassen wurden, da das Landgericht überlastet ist. © Foto: Gerrit Freitag

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Hortenvorplatz: Bei vielen Frankfurtern ist der Platz verschrien, gilt als "Schmuddelecke" für Alkoholiker – trotz Alkoholverbot – und Treffpunkt für Männergruppen ausländischer Herkunft. In Folge von Schlägereien, Drogenmissbrauch und den frei rumlaufenden Frosch-Tatverdächtigen hatten das Ordnungsamt und die Polizei ihre Kontrollen und Präsenz am Hortenvorplatz und im Lenné-Park deutlich erhöht. Doch hat sich das Sicherheitsgefühl seitdem verbessert?

Fast jeden Abend sitzen Odai und seine Freunde auf den Bänken im Zentrum. Vormittags geht der 16-Jährige zur Schule, nachmittags trägt er Zeitungen aus. "So oft es geht, komme ich abends hierher", sagt der in Syrien aufgewachsene Palästinenser. Mit seinen neun Geschwistern wohnt er im Pablo-Neruda-Block. Zusammen mit Mersad (Namen geändert) und weiteren Freunden genießt er den Sommerabend. Ebenso ist Katharina, eine deutsche Freundin dabei. Syrer, Afghanen und Türken kommen im Zentrum zusammen, spielen Fußball oder trinken Limo.

Odai kennt einige der vier Männer, die am 26. August 2018 im Frosch-Club gewalttätig wurden. Sieben Verletzte gab es damals, die Staatsanwaltschaft erhob Anklagen wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchten Totschlags, Bedrohung und schweren Landfriedensbruchs. Doch auf einen Gerichtsprozess warten Angeklagte und Öffentlichkeit bis heute. Der Grund: die Überlastung der zuständigen Strafkammer. "Heute ist "keiner von denen hier", meint Odai. Nach dem Vorfall und der Entlassung aus der Untersuchungshaft ließen sie sich nun nur noch an manchen Abenden auf dem Horten-Vorplatz blicken.

Syrer bei Jugendlichen bekannt

Auch den erneut straffällig gewordenen Mustafa K. kennen die Jungs. Der 40-Jährige sitzt wieder in U-Haft, weil er ein 12-jähriges Mädchen im Lenné-Park sexuell genötigt haben soll. "Das ist ein Arschloch", meint Mersad. Die anderen hätten sich gebessert.

Es gebe auf dem Hortenvorplatz zwei Gruppen, erklärt der Syrer. "Wir Jungen sind ruhig, gehen zur Schule und die anderen machen Probleme", sagt er. Letztere seien älter, hätten keine Jobs und oft auch mit Drogen zu tun.

"Vielen fehlt einfach die Perspektive", sagt der Streetworker Danny Peisker, der in Frankfurts sozialen Brennpunkten unterwegs ist. Denn viele Flüchtlinge besitzen bspw. keinen Pass. Ohne Pass, keine Arbeitserlaubnis und ohne Arbeit keine sinnhafte Aufgabe. Jedoch habe sich die Situation auf den Straßen beruhigt, beurteilt Peisker die Zeit nach dem Froschclub-Vorfall.

Der einzige Streetworker Frankfurts kennt die Jugendlichen vom Hortenvorplatz – und auch die mutmaßlichen Froschclub-Täter. Das Miteinander der alteingesessenen Frankfurter und der hinzugezogenen Geflüchteten befinde sich auf dem Weg der Normalisierung, findet er. Ein paar Kriminelle hätten allen Geflüchteten ein negatives Image eingebracht. Alleine kann sich Peisker nur mit einigen wenigen Jugendlichen beschäftigen. "Ein angestellter Streetworker ist definitiv zu wenig für Frankfurt", sagt er. Denn gerade erwachsene Problemfälle blieben auf der Strecke.

704 Gewaltdelikte in 2018

Diese Ansicht vertritt ebenso Katrin Gassner, Polizeihauptkommissarin der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder). "Wir brauchen mehr Streetworker für die Oderstadt." Die Kommissarin unterhielt sich mit Bürgern zum Thema "Wie sicher lebe ich in Frankfurt?" im Freiwilligenzentrum in der Leipziger Straße.

704 Gewaltdelikte verzeichnete die Polizei für Frankfurt in 2018. Der Ausländeranteil sei dabei verschwindend gering – eher nehme die Verrohung in der gesamten Gesellschaft zu. Die Mehrzahl der Anwesenden beschäftigen auch nicht gewalttätige Übergriffe. Vielmehr beunruhigt die alteingesessen Frankfurter Haustürbetrug (Enkeltrick, falsche Polizisten, überteuerte Luftbilder) oder die Warteschleife beim Polizeinotruf (zu lange Wartezeiten). Ansonsten fühlen sich alle sicher in ihrer Stadt.

"Ich fühle mich überall wohl. Nachts- und tagsüber, Nord und Süd – egal", sagt Viadrina-Student Paul, und findet: das Gefühl sollten doch alle Bürger haben.