Zeschmann legt Listen vor

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Das vor etwa einem Jahr angeschobene Bürgerbegehren "Gerechter Straßenbau" soll heute bei der Gemeindeverwaltung eingereicht werden. Das hat der Initiator, Philip Zeschmann, auch Landtagskandidat der Vereinigten Bürgerbewegungen/Freie Wähler, am Mittwoch mitgeteilt. Mit dem Bürgerbegehren wird gefordert, dass Anliegerstraßen nur dann ausgebaut werden dürfen, wenn eine "demokratische Mehrheit der Anlieger", so Zeschmann in einer Pressemitteilung, dem zustimmt. Die Zahl der gesammelten Unterschriften will Zeschmann heute noch durchzählen, sagte er auf Nachfrage, er gehe von etwa 1200 aus. Im nächsten Schritt müsste die Gemeindevertretung darüber befinden. Zeschmann rechnet nach eigenen Worten damit, dass es dort inzwischen eine Mehrheit für die Forderung gibt.