Kandidat steht für dezentrale Lösungen

Pilz

Fürstenberg (MOZ) Der Linke-Landtagskandidat Andreas Büttner, zugleich Gesundheits-Staatssekretär, sprach am Mittwoch in Fürstenberg mit dem Bürgermeister der Wasserstadt, Robert Philipp (parteilos), über den Ärztemangel im ländlichen Raum. Büttner zeigte sich überzeugt: Nicht die Kassenärztliche Vereinigung (KV) sei der tatsächliche Weichensteller bei einer Unterversorgung. Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) treffe auch in dieser Frage weitreichende Regelungen, nach denen sich die KV richtet. Die Länder könnten im GBA mithin Einfluss nehmen. Und weil nun auch in den alten Bundesländern wegen strukturschwacher Regionen ein Umdenken bei der ärztlichen Versorgung einsetzte, so Büttner, könne man alsbald mit der Korrektur einer Politik rechnen, die auch im Norden Oberhavels als sehr unzureichend bewertet werde, sagte Büttner.

Wobei er strikt für dezentrale Lösungen stehe. Das Land sollte direkt mit den Kommunen verhandeln, um Gebiete der ärztlichen Unterversorgung zu benennen. Als Andockpunkt für ein Gespräch mit künftigen Ärzten sollte die Medizinische Hochschule in Neuruppin genutzt werden. "Kleinteilig denken, das ist hierbei wichtig", erklärte Büttner.

Philipp erklärte, bei einem Gespräch mit einheimischen Ärzten hätten sich diese gegen Ärztehaus-Projekte gewandt. Eher sollten Nachfolger für ihre Praxen gesucht werden.