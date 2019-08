Forderung nach Öffnung des Fahrradweges für Pkw

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Eigentlich spielte das Thema schon mehrere Jahre lang keine Rolle mehr – viele Einheimische, vorzugsweise aus Steinförde, wollen auf dem kürzesten Weg von Steinförde in die Wasserstadt gelangen oder umgekehrt. Die Straße gilt als Teil des Radfernweges Berlin-Kopenhagen. Mit allen Konsequenzen für Pkw-Fahrer. Lediglich während des Ausbaus der B-96-Ortsdurchfahrt in Fürstenberg vor drei Jahren, konnten auch private Pkw dort langfahren.

Uwe Kittler mag sich mit der aktuellen Situation aber nicht zufrieden geben. Während der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten forderte er eine endgültige Öffnung der Piste. Auch weil nach seiner Überzeugung die Fördermittelbindung für die Kommune im Rahmen des Ausbaus des Radfernweges Ende 2019 erlöschen werde. Mit anderen Worten, dann hätte die Kommune freie Hand diesbezüglich.

Lediglich Not-Umleitung

Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) verhehlte nicht seine Verwunderung, dass dieses Thema wieder zur Sprache gebracht wurde. Er erinnerte an die vielen Diskussionen über die Öffnung, die teilweise mit großer Leidenschaft geführt worden waren. Wobei sich aber am Status der Fahrradstraße vor allem aus Sicht des Landkreises bislang nichts änderte.

"Es gab außerdem eine Duldung durch die zuständigen Behörden, etwa wenn die B 96-Ortsdurchfahrt nicht befahrbar war, wie im Jahre 2016 als die B 96 in Fürstenberg saniert wurde", erinnerte der Bürgermeister. Im Übrigen gelte es, einen wichtigen Umstand zu berücksichtigen, eine Neuwidmung der Straße, die unterm Strich zu einer Befahrbarkeit durch alle Verkehrsteilnehmer führt, wäre nur möglich, "wenn der Straßenkörper dafür tauglich ist", merkte Philipp an. Im Umkehrschluss bedeutete das nach seinen Worten, die Straße müsste ausgebaut werden, damit zum Beispiel auch Schwerlastverkehr darüber rollen kann. Philipp erklärte schließlich: "Meines Wissens nach fehlt ein entsprechender politischer Beschluss darüber", so dass dieser Weg weiterhin als Fahrradstraße zu betrachten ist.

David Röwer (Fraktion Vielfalt) zeigte sich irritiert von dem Begehren Uwe Kittlers. Er fahre häufig mit dem Fahrrad diese Straße entlang. Sie gelte zwar als Fahrradstraße und solle vor allem dem sanften Tourismus dienen. "Aber es ist erstaunlich, wie viele Autos da jetzt schon lang fahren", beklagte er. Viel zu viel Verkehr herrsche dort, so Röwer. Der Stadtverordnete Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg) kennt das Thema noch aus seiner Zeit als Amtsdirektor. "Lange nachdem der Weg Radfernweg wurde, brach ein Schrankenkrieg aus, einige waren für eine Öffnung, andere dagegen", erinnerte er. Jetzt plädiere er, abzuwarten, was in Bezug auf die B-96-Ortsumfahrung entschieden wird.