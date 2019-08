Veltens AfD sorgt sich ums Klima und Mittagessen

Roland Becker

Velten (HGA) Eine eigene Schulküche für Velten? Die Abgeordneten des Bauausschusses konnten sich am Dienstag nicht dazu durchringen, dem Antrag der AfD ihre Zustimmung zu geben. Stattdessen stimmten sie einem Änderungsantrag von Marcel Siegert (Pro Velten) zu. Demnach soll das Thema am 1. Oktober nochmals diskutiert werden. Zuvor will er es den Abgeordneten ermöglichen, sich zum Pro und Contra ein Bild zu machen, indem er zum Besuch der Kremmener Schulküche einlädt. Dort sollen den Abgeordneten offensichtlich die Vorteile serviert werden. Siegert: "Mir liegt an der Schulküche."

Angesprochen auf die Motivation zu diesem Antrag, der laut Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) eine Investition von mehreren Millionen Euro nach sich ziehen würde, sagte Heiko Gehring (AfD): "Uns sind Beschwerden über das Essen zugekommen. Und es geht um die Erfahrungen der eigenen Kita-Kinder." Die Kids würden in Kita und Schule Gerichte nicht essen, die ihnen zu Hause schmeckten. "Meinen schmeckt es", konterte Alexander Moser-Haas (Die Linke). Die Stadtverwaltung argumentierte mit Zahlen. Eine Befragung von Eltern der Kita-Kinder und von Schülern habe ergeben, dass die Mittagsversorgung mit Noten zwischen 1,7 und 2,2 bewertet worden sei. Außerdem würden jetzt drei Menüs angeboten. Eine Schulküche müsste sich auf ein Essen beschränken, behauptete die Bürgermeisterin.

Der AfD ist das Essen trotz dieser guten Noten offenbar nicht gut genug. Im Antrag heißt es, dass "das frisch zubereitete und vollwertige Essen (...) möglichst aus regionalen Frischeprodukten sein sollte." Dabei solle auch auf Lebensmittel aus der Veltener Bio-Manufaktur zurückgegriffen werden. Zudem sorgt sich Veltens AfD, deren Politiker fast ausschließlich den Klimawandel leugnen, genau darum. Der jetzige Versorger der Kitas, die Sunshine Catering Service GmbH, hinterlasse mit ihren Lieferungen einen "riesigen Klimaabdruck".

Keine konkrete Antwort konnte Gehring auch auf Moser-Haas’ Frage geben, welche Form des Essens die Schulküche anbieten solle. Ihm sei es egal, ob es sich um eine Frische- oder eine Warmküche handelt. "So, wie es umsetzbar ist", antwortete Gehring. Der Anspruch an eine Frischeküche besteht darin, dass das Essen sozusagen direkt aus dem Topf auf den Teller kommt. Dazwischen dürfen nur 30 Minuten liegen. Dieser Anspruch aber, so Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD), sei nur in der Schule oder Kita zu erfüllen, an die die Küche angedockt ist. Zu allen anderen Einrichtungen müsse das Essen geliefert werden. Und zwar mit Autos, die noch zu kaufen seien. Sie gab zu bedenken: "Wir reden hier von 1 000 Portionen. Das ist eine Großküche."

Heute wird sich der Sozialausschuss mit dem Thema beschäftigen. Dazu sind alle Kita-Leiterinnen eingeladen worden.