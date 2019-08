Protest gegen Rinderstall wird konkret

Martin Risken

Klein-Mutz (MOZ) Einige Klein-Mutzer machen gegen den geplanten neuen Rinderstall auf dem Grüpa-Hof in Klein-Mutz mobil. Sie gründeten die Bürgerinitiative gegen Massentierhaltung und haben für den 17. September zu einem Runden Tisch nach Klein-Mutz eingeladen. Der Grüpa-Hof plant, seine Kapazität zu erweitern. Statt 1 000 sollen künftig bis zu 1 600 Rinder Milch liefern und ein neues Güllebecken rund 500 Meter von der nächsten Wohnbebauung entfernt gebaut werden. Das stinkt einigen Klein-Mutzern schon jetzt gewaltig, wie Gudrun Lomas beim Besuch von Ska Keller, der Vorsitzenden der Grünen-Fraktion im Europaparlament, am Dienstagabend in der Klosterscheune sagte. Sie wünsche sich, dass Carla Kniestedt, die sich als Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen um einen Sitz im neuen Brandenburger Landtag bewirbt, die Moderation übernehmen möge. Doch Kniestedt wiegelte bereits ab. Wenn sie am Sonntag im hiesigen Wahlkreis gewählt werden sollte, werde sie am 17. September verhindert sein, weil für diesen Tag die Fraktionsklausur angesetzt ist. Als Moderatorin sei sie zu Neutralität verpflichtet, auch wenn sie sich im Wahlkampf für eine Agrarreform ausspreche. Mit dem Begriff Massentierhaltung sollte man außerdem vorsichtig umgehen und konventionelle Landwirtschaft nicht grundsätzlich verteufeln. Besser sei es doch, auf regionale Produkte zurückzugreifen, auch wenn diese nicht von einem Biobauern produziert worden sind, machte Kniestedt deutlich, die in Lychen ein Café betreibt und auch schon mal Eier verarbeitet, die nicht von einem Biohof stammen.