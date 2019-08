Elke Kögler

Kurtschlag (OGA) Insgesamt 400 Quadratmeter Wald haben am Mittwochabend im Zehdenicker Ortsteil Kurtschlag in Flammen gestanden. Das Feuer, das in der Kurtschlager Dorfstraße ausgebrochen war, wurde um 16.30 Uhr gemeldet und war laut Feuerwehr eine Stunde später gelöscht. Kameraden der Feuerwehren aus den Orten Kappe, Krewlin, Kurtschlag sowie Zehdenick waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, um die Flammen zu löschen.