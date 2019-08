OSZ Havelland ist nun auch "Partner fürs Leben"

Silvia Passow, Manuela Bohm

Havelland (MOZ) "Es könnte auch mein Kind oder Verwandter sein, der an Blutkrebs erkrankt", begründet Rebecca, eine Schülerin am Oberstufenzentrum in Rathenow, ihre Entscheidung sich für die Stammzellspender Datei (DSD) typisieren zu lassen". Die gemeinnützige Gesellschaft des DSD hat ein Schulprojekt entwickelt, geht in Universitäten, Berufsschulen und Gymnasien, um Schüler ab 17 Jahren für das Thema zu sensibilisieren. In dieser Woche besuchte sie Schüler des OSZ Havelland in Rathenow, Friesack und Nauen

Rund zwei Drittel der Anwesenden der zweiten Berufsschulklassen der Augenoptiker und der angehenden Verfahrensmechaniker Brillenoptik saßen in der Aula des Rathenower Standortes des OSZ Havelland und drehten Wattestäbchen in ihren Wangentaschen. 26 waren es in Rathenow. "Ich finde es gut, dass die Organisation in die Schulen geht und Jugendlichen informiert und ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu typisieren", sagt Rebecca.

"Von allen Schulen, die ich im Landkreis Havelland angeschrieben habe, hat keine so schnell reagiert wie das OberstufenzentrumHavelland", sagt Christina Fischer. Fischer ist für die Deutsche Stammzellspender Dateitätig, das Schulprojekt wurde 2014 entwickelt. An den drei Standorten des OSZ war die Resonanz auf ihren Besuch groß, sagt sie.

"Wir wollen wissen, wie kann man unterstützen", sagt Eckhard Vierjahn, Schulleiter am OSZ mit Standorten in Rathenow, Friesack und Nauen. Und er hat einen traurigen Grund dafür. "Wir hatten hier an der Schule eine Schülerin mit Leukämie. Als sie verstarb, ließ sie uns alle betroffen zurück", sagt Vierjahn. Dass die Erkrankung und das Sterben bei den Schülern unterschiedliche Gefühle auslöste, bestätigt auch Sara Karolak, Seminarleiterin der Theater-Gruppe. Angelehnt an die gleichnamige Fernsehserie haben sie das Theaterstück "Der Club der roten Bänder" auf die Bühne gebracht. "Die Schüler waren vom Schicksal ihrer Mitschülerin sehr bewegt und hatten etwas zum Thema machen wollen", sagt sie.

Die DSD ist eine von 26 Dateien, in denen die Daten von Stammzellspendern verwaltet werden. In Deutschland sind 7,5 Millionen Menschen in einer dieser Dateien registriert. Keine dieser Dateien arbeitet allein, alle arbeiten mit dem Zentralen Knochenmarksspender-Register für die Bundesrepublik Deutschland zusammen. In den letzten 25 Jahren konnten die Spender der DSD 1.350 neue Chancen auf Leben verschenken.

Etwa 12.000 Menschen erkranken in Deutschland jährlich an einer Leukämie, darunter sind rund 600 Kinder. Für die lebensrettende Stammzellen oder Knochenmarkspende sind bestimmte Voraussetzungen nötig. Das gespendete Material muss zum Spender ganz genau passen, die sogenannten HLA Merkmale werden dazu bestimmt. Das nennt man auch typisieren. Diese Merkmale sollten möglichst ähnlich sein, um eine Abstoßreaktion auszuschließen. Die besten Chancen auf einen Spender mit sehr ähnlichen HLA Merkmalen finden sich im Kreis der eigenen Geschwister. So man welche hat. Drei Geschwister, so Fischer, wären optimal, hier gäbe es die besten Chancen auf eine Übereinstimmung. Fischer spricht vor den Schülern in Nauen und bittet nun, Arme hoch, wer hat drei weitere Geschwister. Es ist ein Arm, der sich reckt. Rund 30 Prozent der an Leukämie erkrankten findet einen Spender in der Familie. Die anderen 70 Prozent werden über Spenderdateien, wie die DSD, gesucht. "Je mehr Menschen sich registrieren lassen, je besser die Chancen für alle die an Leukämie erkranken", sagt Fischer.

In die Spenderdatei der DSD kann aufgenommen werden, wer zwischen 18 und 50 Jahren alt ist und nicht unter infektiösen oder chronischen Erkrankungen leidet. Sollte es einen Erkrankten geben, der die Spende benötigt, kann es zur peripheren Stammzellenentnahme kommen oder zur Knochenmarksentnahme. Bei beiden Verfahren sorgt die DSD für den Spender, es sollen ihm keine Kosten entstehen, mit anderen Stellen, wie zum Beispiel dem Arbeitgeber, reden die Mitarbeiter der DSD.

In Nauen kamen 40 neue potenzielle Spender dazu, in Friesack waren es 34, in Rathenow 26 - mit diesen rund 100 neuen Spendern trägt das OSZ zu Recht den Titel "Partner fürs Leben". Als Erste im Landkreis Havelland.