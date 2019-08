Auftakt der Pflichtspiel-Saison

Wilfried Hohmann

Müllrose Am Wochenende beginnt für die Handball-Verbandsliga-Mannschaften der HSG Schlaubetal-Odervorland die Pflichtspiel-Saison. Am Sonnabend ab 12 Uhr bestreiten die HSG-Frauen die 1. Runde des HVB-Pokal-Wettbewerbes. Einen Tag später tritt die 1. Männermannschaft in derselben Pokalrunde ab 10 Uhr beim SV Babelsberg an.

Auf eine starke Gegnerschaft treffen die HSG-Frauen in der heimischen Schlaubetal-Halle. Sie spielen in der Pokal-Dreierrunde entsprechend dem Spielplan gegen folgende Kontrahenten: 12 Uhr Elsterwerdaer SV, Verlierer dieses Spieles ab 13.15 Uhr gegen Chemie Guben und ab 14.30 Uhr trifft der Gewinner des ersten Spieles auf die Gubener.

Die Frauen aus Guben sind der Tabellenzweite der Süd-Staffel, während das Team aus Elsterwerda hier Platz vier belegte. Die HSG-Frauen dagegen landeten in der Endabrechnung dagegen nur auf Platz 8. Dennoch sind die Schlaubetalerinnen in beiden Spielen durchaus nicht chancenlos. Denn in der Vorsaison spielten die Müllroserinnen gegen den ESV in eigener Halle 21:21 und bei den Chemikerinnen erzielte man in der Rückrunde auswärts ein beachtliches 24:24.

Dazu haben sich die HSG-Frauen für die neue Saison unter ihrem neuen Trainer Tobias Hallert viel vorgenommen und sich mit zwei neuen Spielerinnen verstärkt. Hier darf man also durchaus gespannt sein, wie sich die Mannschaft am Sonnabend präsentiert. Zwar sind die Gegnerinnen von der Papierform her klar favorisiert, aber die HSG- Frauen dürften sicherlich alles daran setzen, um in heimischer Halle ihre gewachsene Spielstärke unter Beweis zu stellen.

Schlaubetaler sind Favorit

Die 1. Männermannschaft trifft einen Tag später im Pokal-Wettbewerb ab 10 Uhr beim SV Motor Babelsberg auf die Gastgeber (Landesliga Mitte), den HV Luckenwalde (Verbandsliga Süd) und den TSV Empor Dahme (Landesliga Süd). Bei diesem Turnier sind die Müllroser als Tabellendritter der Verbandsliga Süd der klare Favorit. Der HV Luckenwalde belegte in derselben Staffel Platz 11, die Gastgeber aus Babelsberg wurden in der Landesliga-Mitte Zehnter und der TSV Empor Dahme belegte in der selben Staffel Platz 9.

Matthias Stalla fällt aus

Allerdings müssen die Schlaubetaler mit ihrem neuen Trainergespann Robert Kaberidis/Chris Junghanns zwei arge Rückschläge kompensieren. Denn Rückraumschütze Matthias Stalla hat sich im Training eine so schwere Fußverletzung zugezogen, dass er die gesamte Saison ausfällt. Auch Friedrich Hanschel fehlt noch länger. Nach seiner in der vergangenen Saison erlittenen Knieverletzung Knieverletzung fehlt er zumindest in der Hinrunde.