Stadtverwaltung genehmigt Uferfest

Martin Risken

Zabelsdorf (MOZ) Fast sechs Wochen war in Zehdenick "tote Hose", am 14. September gibt es dafür gleich vier Veranstaltungen im Stadtgebiet. Stinksauer ist Zabelsdorfs Ortsvorsteher Emil Beuth (SPD), weil das kurzfristig angesetzte Uferfest auf dem Festplatz in Zehdenick den traditionellen Erntefesten in Zabelsdorf, Badingen und Bergsdorf Konkurrenz machen und den Dörfern "Gäste kosten wird". Die Stadtverwaltung Zehdenick, die das Uferfest von Torsten Holtfeuer genehmigte, antwortete auf ein Protestschreiben Beuths, dass ihr die Terminüberschneidung "fürchterlich Leid tut", aber es jetzt nicht mehr zu ändern sei. Die Werbung für das Uferfest ist bereits angelaufen, die Plakate hängen, die Künstler sind verpflichtet. Allen voran Stargast Achim Petry, der am Samstagabend die Schlagerfans in Scharen auf den Festplatz locken soll. Ausgerechnet dann, wenn die DJs bei den Erntefesten zur Höchstform auflaufen, wird Petry von Liebe und Sehnsucht singen. "Da wäre ich vielleicht auch gerne hingegangen", sagte Beuth am Dienstag im Ortsbeirat. Dass es zu einem Konkurrenzangebot in Zehdenick kommt, könne er nicht verstehen. Schon im Januar habe er sich mit Mildenbergs Ortsvorsteher André Witzlau über den Erntefesttermin verständigt, schließlich wollen sich die Nachbardörfer nicht gegenseitig die Gäste streitig machen. Anschließend habe er den Termin der Stadtverwaltung mitgeteilt. Beuth bezeichnete die Terminüberschneidung als "eine Katastrophe für die Dörfer". Zumindest am Sonnabendnachmittag zum Ernteumzug und dem anschließenden Programm auf der Festwiese rechnet Beuth mit viel Publikum. Für 21 Uhr hat er zudem eine "Feuerwehr mit Dani" ins Programm aufgenommen.