Talent Kämna: "Aufmerksamkeit auf jeden Fall größer"

DPA

Halberstadt (dpa) Das deutsche Radsport-Talent Lennard Kämna hat mit seinen starken Leistungen bei der Tour de France den Fokus auf sich gezogen.

"Die Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall größer geworden. Viele haben geschrieben, ich selbst war super zufrieden mit meiner Tour. Für die nächsten Jahre hat es mir selbst großes Selbstbewusstsein gegeben", sagte Kämna der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt der Deutschland-Tour. Die erste Etappe führt dabei von Hannover nach Halberstadt.

Kämna hatte bei der Tour bei je einer Etappe in den Alpen und in den Pyrenäen seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Im August wurde sein Wechsel zum Team Bora-hansgrohe öffentlich, er fährt 2020 also an der Seite des Tour-Vierten Emanuel Buchmann und des deutschen Meisters Maximilian Schachmann. "Bora hat ein sehr professionelles Umfeld. Ich werde mein Bestes geben, um noch einmal einen Schritt nach vorne zu machen", sagte Kämna.