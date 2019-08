Polizeikontrollen ergeben untypisches Bild

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Wenn Brummis über die Hubertusstraße in Altbuchhorst fahren, klappern bei Bernd Flister zuweilen die Tassen im Schrank. Werner Krombach, der ebenfalls an der viel befahrenen Landesstraße wohnt, weiß ähnliches zu berichten.

Nicht nur die Erschütterungen seien ein Ärgernis, sondern auch das Scheppern der Transporter beim Überfahren der Unebenheiten. Zudem sorgen sich die Anwohner um die Sicherheit, vor allem in Höhe der Bushaltestelle nahe dem Ortsausgang Richtung Kagel. Denn nur wenige Laster, so die Einschätzung der beiden Grünheider, hielten sich an Tempo 30. Eine Geschwindigkeitskontrolle am Mittwoch, zwischen 6 und 8 Uhr, sollte das belegen.

Nach zehn Minuten hielten die Revierpolizisten Annett Paepke und Marco Genschmar das erste Auto an. Der Kleintransporter mit Anhänger war mit Tempo 48 statt 30 unterwegs. Der Fahrer war sich keiner Schuld bewusst. Es sei doch kein Lkw, wunderte er sich. Der Blick in die Papiere ergab, dass der Wagen als Lkw zugelassen ist. "Hinzu kommt der Anhänger", belehrten die Beamten den Mann. Den Überweisungsträger für die 30 Euro Ordnungsgeld nahm der Fahrer reumütig entgegen. "Es lohnt sich, die Zulassung immer mal wieder durchzulesen", meinte Annett Paepke.

Wenig später hielt Genschmar einen Viehtransporter an. Brummi-Fahrer Maik Andrick zeigte sich erleichtert, dass er mit einer Belehrung davonkam. "Ich fahre seit sieben Jahren und musste noch nie was bezahlen", sagte Brandenburger und plädierte für viel mehr Kontrollen. Andrick kritisierte das Fahrverhalten einiger seiner Berufskollegen – riskante Überholmanöver an verbotenen Stellen und die Nichteinhaltung der Geschwindigkeit. "Früh morgens sind Autofahrer, egal ob im Laster oder Pkw, besonders gestresst und aggressiv unterwegs."

In Altbuchhorst war davon in den zwei Stunden nichts zu merken. Der Buschfunk hatte offenbar bestens funktioniert. Selbst eine Polizeistreife wurde per Lichthupe vor der Kontrolle gewarnt. Die Anwohner sprachen von einen untypischen Morgen. Tatsächlich sind hier laut Statistik täglich mehr als 5000 Fahrzeuge, davon 500 Lkw unterwegs.

Der Vorort-Termin hat zur Folge, dass sowohl Genschmar als auch Flister bei Gemeinde, Straßenverkehrsamt und Landesbetrieb Straßenwesen bauliche Veränderungen anregen wollen. "Eine Verkehrsinsel würde beruhigend wirken", meint Genschmar. Zudem sollte geprüft werden, das Tempo 30-Schild in Richtung Ortseingang zu verlegen. Und es werden Tempokontrollen aus dem Auto heraus gewünscht. "Unsere zwei Autos sind von 5 bis 13 und von 13 bis 21 Uhr kreisweit im Einsatz", sagt Michael Rose, Leiter des Straßenverkehrsamts in Oder-Spree. Dabei werde auf Tipps zu Kontrollstellen eingegangen.