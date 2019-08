Symbolischer Start für Neubau am Gymnasium Rüdersdorf

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Während die anderen Schüler bereits hitzefrei hatten, musste die Trommelgruppe des Heinitz-Gymnasiums im Schatten des Schul-Typenbaus Erfurt aus den 1980er-Jahren noch ausharren. Sie leitete die kleine Zeremonie für den dreigeschossigen Neubau musikalisch ein. Er soll laut Zeitplan zu Beginn des nächsten Schuljahres fertig sein und neben Kursräumen Fachräume für Chemie, Physik und Biologie, Musik, den Informatikbereich, Lehrerzimmer, Schülervertretung, Sekretariat und Archiv bieten. Zudem entsteht eine Aula mit 280 Sitzplätzen und Bühne.

Schulleiterin Gabriele Schölzel sprach von einem "Meilenstein". Mit der Erweiterung würden modernste Bedingungen für 360 Schüler geschaffen, also knapp die Hälfte der derzeit 730 Gymnasiasten, die von 60 Lehrkräften betreut werden. Zudem seien dann eine "kultivierte Essenversorgung" und größere Schulveranstaltungen möglich. Derzeit sei "alles belegt". Ab Mitte September soll ein Modulbau Entspannung bringen, bis der Neubau bezogen werden kann. Der erste Anbau mit kleiner Aula 2009 sei schon zu klein gewesen, als er fertig war, sagte sie. 2016 war dann die Entscheidung für die Erweiterung sowie Sporthalle gefallen. Man sehe dies auch als Anerkennung der eigenen Arbeit, sagte die Direktorin. Schließlich sei das Heinitz-Gymnasium gut nachgefragt und biete mit dem französischsprachigen Abitur eine Besonderheit.

Landrat Gernot Schmidt lobte, dass der Kreis als Schulträger in der Brückenstraße gemeinsam mit Gemeinde und Wohnungsbaugesellschaft "eines der wichtigsten Vorhaben für das Quartier, den Ort und die Region auf den Weg gebracht" habe. "Wenn nicht alle mitgezogen hätten, könnten wir noch nicht bauen", verriet er. Der Neubau werde einen architektonischen Akzent für die nächsten Jahrzehnte setzen und gute Rahmenbedingungen für Gymnasiasten und Personal schaffen, war er überzeugt. Angesichts von Diskussionen über Schul- und Kita-Standorte in verschiedenen Orten machte der Landrat seine Position deutlich, dass solche Einrichtungen nicht in Gewerbegebiete gehören, sondern dorthin, wo Familien leben.

Kostenrahmen nicht sicher

Die Kupferkartusche, die später eingemauert wird, hatte Schmidt mit der aktuellen Ausgabe der Märkischen Oderzeitung, der Schulzeitung, Plänen, einem Bild des Namensgebers Heinitz und Münzen befüllt. Den symbolischen Akt vollzog er gemeinsam mit Gabriele Schölzel und Rüdersdorfs Bürgermeister André Schaller, für den es die letzte Grundsteinlegung vor dem Ausscheiden aus dem Amt gewesen sein dürfte, weil er für den Landtag kandidiert, aber nicht mehr als Bürgermeisterkandidat antritt.

Ob es bei den zuletzt veranschlagten Kosten von gut 14 Millionen Euro bleibt und der Fertigstellungstermin gehalten wird, wollte Hannelore Weber vom Bauverwaltungsamt des Kreises nicht beschwören. Man erlebe derzeit bei jeder Ausschreibung Überraschungen. Bei der Sporthalle gibt es zudem Lieferprobleme für den Boden. Man erwäge eine Kündigung, um nicht zu sehr in Verzug zu geraten und Ende des Jahres fertig zu sein.