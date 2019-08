Uckermärkische Bühnen starten neue Personality-Show

MOZ

Ortsmarke (MOZ) "Stellen Sie sich vor" heißt es in den Uckermärkischen Bühnen zum ersten Mal am 4. September ab 19.30 Uhr. Die Zuschauer lernen in dieser neuen Personality-Show die Mitglieder des Ensembles ganz privat kennen. Sie erfahren mehr über das Leben und Arbeiten am Theater.

Die neue Veranstaltungsreihe verspricht kurzweilige, literarische und vor allem musikalische Abende in der Theaterklause. Gastgeber ist Ensemblemitglied Dominik Müller. Er begrüßt in der ersten Veranstaltung die neue Schauspieldirektorin Uta Koschel. Die gebürtige Wittenbergerin ist die erste ubs-Schauspieldirektorin und erst seit einigen Tagen dort beschäftigt. Ihre spannende berufliche Laufbahn führte sie zuletzt an das Theater Heilbronn, an dem sie von 2016 bis 2019 Chefregisseurin war.

Künftig werden die Veranstaltungen dieser Reihe immer mittwochs in der Theaterklause stattfinden. Weitere Termine: 6. November, 5. Februar, 1. April.

Karten gibt es an der Theaterkasse (Tel. 03332 538111, Di–Fr 12–20 Uhr).