Verstärkung aus der Talentschmiede

Jörg Richter

Frankfurt (Oder) Das lange Warten hat ein Ende, am Sonnabend starten die Regionalliga-Ringer der Kampfgemeinschaft Frankfurt/Eisenhüttenstadt mit einem Heimkampf gegen den KFC Leipzig in die neue Saison. Anpfiff der ersten Begegnung ist 18.30 Uhr in der Boxerhalle im Sportzentrum Stendaler Straße.

Zehn Teams stellen sich in der Regionalliga Mitteldeutschland – der zweithöchsten Kampfklasse – zum Kampf um Punkte. Die meisten Mannschaften kommen aus Sachsen, doch auch Brandenburg ist durch den RC Germania Potsdam, den 1. Luckenwalder SC und die Kampfgemeinschaft mit drei Teams vertreten.

Ringkampf ist eigentlich als olympische Einzelsportart bekannt, als Mannschaftssport geht man vor allem in Deutschland eigene Wege. Nicht einmal in den eigentlichen Ringernationen wie Russland, die Türkei, oder dem Iran gibt es ähnliche Strukturen. Dort werden Mannschaftskämpfe in Turnierform an einem Wochenende zwischen den führenden Leistungszentren absolviert. Daher schaut man etwas neidisch auf das deutsche Ligensystem. Zahlreiche internationale Spitzenringer bieten sich den einzelnen Mannschaften selbst an, um in Deutschland Ligakämpfe zu bestreiten. Das Niveau der Kämpfe wird damit deutlich angehoben.

In der Regionalliga Mitteldeutschland dürfen je Mannschaft zwei ausländische Ringer starten, bei der KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt baut man jedoch auf den eigenen Nachwuchs. Einzig der Pole Andrzej Grzelak verstärkt die Mannschaft in den Gewichtsklassen 80 und 86 kg im Freistil. "Wir sind eigentlich ein Zentrum für den griechisch-römischen Stil, daher haben wir im freien Ringkampf immer einige Besetzungsprobleme", sagt Marc Wentzke, der sich neben dem weiblichen Nachwuchsbereich auch für die Männermannschaft verantwortlich zeigt. "Es ist ein Spagat, doch ich habe einige Helfer, die mich unterstützen", sagt Wetzke, der als Lehrertrainer am Leistungsstützpunkt Frankfurt arbeitet.

Jede Mannschaft besteht aus zehn Kämpfern in verschieden Gewichtsklassen von 57 Kilo bis 130 Kilo, gerungen wird im Wechsel Freistil und griechisch-römischer Stil. In der Rückrunde wechseln die Stilarten in den jeweiligen Gewichtsklassen.

In Frankfurt war im vergangenem Jahr ein großer Aufschwung zu verzeichnen. Verliefen sich zuvor keine 50 Zuschauer im weiten Rund um die zwölf mal zwölf Meter große Matte, so feuerten zuletzt über 200 Besucher die KG-Ringer euphorisch an. Es entstand eine regelrechte Fanszene: Viele ehemalige Ringer, aber auch Neugierige strömten zu den Kämpfen in die Boxerhalle des Sportzentrums.

"Das hat auch viel mit der Nachwuchsgewinnung am Standort zu tun. Viele Talente sehen sich die Kämpfe an, bringen die Eltern mit, die dann ebenfalls von den fairen Kämpfen begeistert sind", sagt Nachwuchstrainer Brian Tewes, der in den vergangenen Jahren viele junge Ringer an den Stützpunkt holte. Seit diesem Monat fungiert er als Lehrertrainer an der Sportschule für die 7. und 8. Klasse und ist selbst noch aktiv in der Regionalliga.

Mittelfeld als realistisches Ziel

Die KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt tritt mit dem gleichen Team wie im Vorjahr an, verstärkt durch einige Athleten aus der eigenen Talentschmiede. "Ich denke, ein Mittelfeldplatz ist ein realistisches Ziel", erklärt Marc Wentzke und verweist auf die anderen Teams der Staffel, die sich enorm verstärkt haben. Doch was man mit Herzblut und vielen Zuschauern im Rücken erreichen kann, zeigte das KG-Team beim letzten Saisonkampf des vergangenen Jahres, als man Tabellenführer AVG Markneukirchen beinahe die erste Saisonniederlage beibrachte.