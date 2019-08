Spitzenspieler Truszkowski verlässt TTC

Peter Kretzschmar

Frankfurt (Oder) Mit dem Match gegen Hellas Nauen beginnt für die Tischtennisspieler des TTC Frankfurt am Sonnabend die neue Verbandsliga-Saison. Spielbeginn ist um 10 Uhr in der Turnhalle Kleine Müllroser Straße.

Der TTC schloss als Meister die vorherige Spielserie ab, verzichtete aber auf den Aufstieg in die Verbandsoberliga. Die Gründe dafür waren vielfältig, unter anderem können die Oderstädter weder personell noch finanziell mit den Berliner Teams, die überwiegend in dieser Liga vertreten sind, konkurrieren.

Elf Mannschaften bilden in der kommenden Saison die Verbandsliga, die die oberste Spielklasse in Brandenburg darstellt. Mit dem TTC Finow-Gewo Eberswalde und dem Cottbuser TT-Team als Verbandsoberliga-Absteiger sind eindeutig die Favoriten genannt, Hellas Nauen sollte sich ebenfalls im Vorderfeld platzieren können. Die restlichen Teams werden gegen den Abstieg kämpfen, vier Mannschaften steigen direkt in die Landesliga ab, Platz 7 muss in die Relegation.

Rückkehrer Felix Ledwig

Damit wird auch deutlich, wie schwer es für die Frankfurter sein wird, die Liga zu halten. Der Substanzverlust, hervorgerufen durch den Weggang der Nummer 1 Marcin Truszkowski, ist gewaltig. Der Pole hat in der zweiten Spielserie alle Begegnungen gewonnen. Außerdem muss damit Mannschaftskapitän Peter Kretzschmar in das obere und Pit Fischer in das mittlere Paarkreuz aufrücken.

Weiterhin komplettieren das Team Roman Waczek, Uwe Witt, Marco Reiche und der wieder aktivierte Felix Ledwig. Der letztgenannte Akteur wird nur einige Einsätze haben, da sich Ledwig natürlich in erster Linie auf das Laufen konzentrieren möchte und in diesem Bereich die Wettkämpfe vorgehen. Deshalb werden Lennard Bulla und Pascal Stapf als Ergänzungsspieler diese Lücke füllen.